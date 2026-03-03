CANAL RCN
Tendencias

"Viene algo MUY fuerte": vidente sorprendió al hablar de Colombia

La famosa astróloga también advirtió a cinco países más. Estos son los detalles.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
03:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, Vieira Vidente, la reconocida astróloga de origen dominicano, leyó sus cartas y analizó lo que podría ocurrir en marzo de 2026.

Fue así como indicó que podría ser un mes con noticias no tan buenas y que se presentaría una conversación que tendría un impacto directo en Colombia.

"Lo visualizo": contundente predicción de Mhoni Vidente sobre Colombia
RELACIONADO

"Lo visualizo": contundente predicción de Mhoni Vidente sobre Colombia

¿Qué fue exactamente lo que visualizó Vieira Vidente en sus cartas? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto es lo que podría pasar pronto en Colombia, según Vieira Vidente

De acuerdo con Vieira Vidente, que tiene más de 9.000 seguidores en TikTok, varios países estarían inmersos en una conversación que dejaría conclusiones contundentes.

"Van a venir conversaciones fuertes con Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Panamá, Rusia y China. Viene algo muy fuerte en estos países y tiene que ver con lo que estamos viviendo", aseguró la astróloga.

Además, es importante recordar que Alexandra Vidente Mundial, otra profesional en astrología, también afirmó hace unos días que en Colombia podrían seguirse presentando lluvias, inundaciones e, incluso, una enfermedad que afecte a los niños y a las personas de la tercera edad.

¿Qué más visualizó Vieira Vidente para marzo de 2026?

En el mismo video en el que Vieira Vidente mencionó la conversación que podría impactar a Colombia, también puntualizó que sus cartas le alertaron un posible deceso.

"Las cartas no me están marcando nada bueno. Vamos a enterarnos de que una persona apoderada y de pelo castaño, tristemente se nos va. Viene una mala jugada", dijo la astróloga.

"Está en alerta Colombia": Mhoni Vidente sorprendió con otra inesperada predicción
RELACIONADO

"Está en alerta Colombia": Mhoni Vidente sorprendió con otra inesperada predicción

"Esta persona es muy reconocida y querida, aquí se puede ver", agregó.

Y, ante esas palabras de Vieira Vidente, los internautas han tenido varias reacciones en las redes sociales. "Qué miedo", "yo prefiero no creer", "¿qué pasará?", "quiero más detalles" y "¿qué significa la carta que viste de rojo y negro?", han sido algunos de sus comentarios

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¡Histórico! Bad Bunny logró 4.157 billones de reproducciones por su half time del Super Bowl

Tradiciones

Consumismo y contaminación ambiental: ¿cómo reciclar correctamente los empaques de regalos?

Artistas

Silvestre Dangond recibió predicción de su muerte por una vidente: “Me afectó psicológicamente”

Otras Noticias

Cristiano Ronaldo

Falso: Cristiano Ronaldo no huyó de Arabia Saudita y con estas fotos lo desmintieron

Cristiano Ronaldo permanece entrenando con Al Nassar a pesar de los rumores de haber huido de Arabia Saudita.

UNP

Escolta del secretario general de la Cámara fue sorprendido con propaganda y $145 millones en efectivo

Las autoridades investigan si se trató de un posible intento de compra de votos.

Transmilenio

Ciudadanos podrán acceder a recargas de pasajes gratis en Transmilenio: revise si aplica

Medio oriente

Israel y Estados Unidos bombardean reunión del régimen iraní en Qom: la guerra suma cuatro días

Salud mental

¿Le agobia querer tener todo bajo control? Estas son las claves para manejarlo