Ciudadanos podrán acceder a recargas de pasajes gratis en Transmilenio: revise si aplica

Conozca cómo será el proceso para aplicar a estas recargas de manera gratuita en este mes de marzo.

Para poder acceder al subsidio que se presente a un punto de personalización de la tarjeta 'Tullave'.
marzo 03 de 2026
02:40 p. m.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), anunció el inicio formal del ciclo de recargas de pasajes gratuitos en el sistema TransMilenio para el mes de marzo. Esta iniciativa, que se consolida como un pilar fundamental de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), busca aliviar el costo de vida de las poblaciones más vulnerables de la capital.

Para este periodo, el Distrito ha destinado una inversión superior a los $7.600 millones de pesos, permitiendo que más de 574.000 ciudadanos accedan a este beneficio de movilidad.

Según la administración distrital, este componente de "pasajes gratis" no es solo un subsidio económico, sino una política social de cuarta generación diseñada para conectar a las personas con oportunidades reales de empleo, salud y educación.

La distribución de los pasajes se realiza de manera diferencial, priorizando a grupos poblacionales con barreras económicas significativas.

¿Quiénes pueden acceder a pasajes gratis?

La cobertura para este ciclo de marzo se desglosa de la siguiente manera:

  • Personas mayores de 62 años: 269.000 beneficiarios.
  • Personas con discapacidad: 138.000 ciudadanos.
  • Hogares en pobreza extrema y moderada (Sisbén IV): 167.000 personas.
  • Nuevos grupos (población en exclusión extrema): Incluye a 600 habitantes en viviendas tipo "pagadiarios", 250 personas mayores en Comunidades de Cuidado y 60 exhabitantes de calle en procesos de resocialización.
Es fundamental que los beneficiarios cuenten con su tarjeta TuLlave personalizada. El proceso de activación no es automático con el uso del bus; requiere que el usuario realice la validación en los puntos autorizados.

El usuario puede acercarse a cualquier taquilla de estaciones o portales, presentar su tarjeta personalizada y solicitar al cajero la activación del beneficio.

La cantidad de pasajes varía según el perfil. Por ejemplo, las personas con discapacidad pueden recibir hasta 12 pasajes, mientras que los adultos mayores reciben entre 1 y 8, dependiendo de su clasificación en el Sisbén.

