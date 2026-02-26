CANAL RCN
Cristiano Ronaldo, un hombre de negocios: compró porcentaje de club español

Este jueves se confirmó la adquisición de Cristiano Ronaldo por un reconocido club español.

Cristiano Ronaldo
Foto: @cristiano

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
07:03 a. m.
El delantero portugués Cristiano Ronaldo continúa ampliando su presencia en el mundo empresarial y, esta vez, lo hace con un paso estratégico dentro del fútbol profesional. Este jueves se confirmó la adquisición del 25 % de las acciones de la UD Almería, institución que actualmente compite en la Segunda División de España y que pelea por regresar a la máxima categoría.

La operación, cuyos detalles financieros no fueron revelados oficialmente, responde a la intención del futbolista de formar parte activa del accionariado de clubes profesionales. Según el comunicado emitido por la entidad andaluza, la llegada del cinco veces ganador del Balón de Oro refleja una apuesta por el crecimiento estructural del proyecto deportivo. Desde el entorno del club destacan que Almería cuenta con bases sólidas y un margen de desarrollo significativo en el corto y mediano plazo.

Un movimiento estratégico a través de CR7 Sports Investments

La inversión fue canalizada por medio de CR7 Sports Investments, una filial recientemente creada dentro del conglomerado empresarial del jugador, CR7 SA. Esta nueva división tiene como objetivo centralizar y potenciar sus activos vinculados a la industria deportiva, consolidando así una estructura empresarial enfocada en el alto rendimiento y la expansión internacional.

Desde Arabia Saudita, donde actualmente milita en el Al-Nassr, el atacante expresó su intención de colaborar de manera activa en la próxima etapa institucional del club español. En el comunicado oficial, manifestó su expectativa de trabajar junto a la dirigencia para fortalecer el proyecto y apoyar el proceso de crecimiento competitivo.

Almería y su ambición de regresar a la élite

El presidente del club, Mohamed Al Khereiji, celebró públicamente la llegada del exjugador del Real Madrid, destacando su conocimiento del fútbol español y su visión global del negocio deportivo. Para la dirigencia, contar con una figura de semejante trayectoria supone un respaldo institucional y una señal de confianza hacia el proyecto.

En lo deportivo, el Almería ocupa actualmente el tercer lugar en la tabla de la Segunda División, a solo un punto de los puestos de ascenso directo a LaLiga. La presencia de un socio estratégico como Cristiano Ronaldo podría reforzar no solo el ámbito financiero, sino también la proyección internacional del club.

A sus 41 años, el portugués continúa planificando su futuro más allá de las canchas. Con inversiones en sectores como hotelería, salud, bienestar y medios de comunicación, el delantero prepara el terreno para su retiro, previsto tras disputar su sexto Mundial en 2026, torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y que marcará el cierre de una de las carreras más influyentes del fútbol moderno.

