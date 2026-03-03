Escolta del secretario general de la Cámara fue sorprendido con propaganda y $145 millones en efectivo

Un miembro del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, fue capturado con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda electoral de un candidato al Senado, según confirmó la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El hecho se presentó en La Guajira y el protagonista es Luis Alfredo Acuña Vega, a quien conocen también como ‘El Toro’, según pudo conocer La FM. Lo sorprendieron cuando transitaba en una camioneta Toyota junto a una persona.

¿De quién era la propaganda?

Las investigaciones indicaron que la propaganda era del candidato Daniel Restrepo. Frente al dinero, se sospecha si tenía como fin una posible compra de votos, teniendo en cuenta que el domingo 8 de marzo serán las elecciones legislativas.

Restrepo se pronunció y rechazó cualquier sospecha relacionada con compra de votos. Asimismo, sostuvo que el hecho lo tomó por sorpresa y que no hay vínculos con su equipo de trabajo. En pocas palabras, informó que el escolta no hace parte de su campaña ni es cercano.

Candidato señaló que escolta no hace parte de su campaña

“Insinuar un delito sin pruebas es irresponsable. Yo sigo en campaña con la frente en alto, honestidad y compromiso”, sostuvo el candidato del Partido Conservador.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro pidió que se tomen medidas: “Capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio. La compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo”.

A medida que se acerca la hora cero para las elecciones, son varias las campañas institucionales que buscan una contienda limpia. Una de las más recientes fue la Paz Electoral impulsada por la Procuraduría.

La primera parada del calendario electoral será el 8 de marzo. Aparte del Congreso, se votarán para tres consultas con precandidatos que quieren estar el 31 de mayo en la primera vuelta presidencial.