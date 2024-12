Fecha decisiva en el Grupo B: así están las cuentas para clasificar

Este miércoles 4 de diciembre se llevará a cabo la fecha 5 del Grupo B de los cuadrangulares del fútbol colombiano y la jornada será decisiva para las aspiraciones de los cuatro equipos que tienen chanches matemáticas para llegar a la gran final del FPC.

A falta de dos jornadas para definirse el finalista del grupo, Deportes Tolima lidera la zona con siete unidades y es el que tiene el camino más claro a su favor para llegar a una nueva final del fútbol colombiano.

Tabla del Grupo B

Deportes Tolima – 7 puntos

Once Caldas – 6 puntos

América de Cali – 4 puntos

Junior de Barranquilla – 4 puntos

Tolima depende de sí mismo para llegar a la gran final del FPC. El conjunto ‘pijao’ necesita ganar los dos juegos o incluso vencer en uno y empatar en el otro para no depender de más resultados y llegar al juego final.

Once Caldas es el equipo que lo sigue y para llegar a la final del fútbol colombiano tendrá que ganarle al América y en su duelo directo contra Deportes Tolima también deberá conseguir los tres puntos. Para empatar en alguno de los partidos tendrán que esperar que los ‘pijaos’ no sumen frente al Junior.

América de Cali tiene el punto invisible a su favor, pero sus cuentas son bastante complicadas. Deberá ganar los dos partidos que le restan, pero tendrá que esperar que Tolima no sume más de tres puntos en las dos jornadas.

Finalmente, Junior deberá ganar los dos partidos y esperar que Once Caldas no sume más de cuatro puntos en este final del torneo, pues ya no tiene duelos directos contra el ‘blanco blanco’. Si Tolima vence en un partido, entrarán en pelea por la diferencia de gol.

Partidos de este miércoles 4 de diciembre