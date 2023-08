Daniel Ruiz: "Millonarios es el equipo más grande de Colombia, estoy feliz de estar en casa"

Este martes 8 de agosto, Daniel Ruiz aterrizó en Bogotá proveniente de Brasil. El volante capitalino, de 22 años, volverá a vestir la camiseta de Millonarios tras un paso complicado por el Santos. Alberto Gamero volverá a contra con su número '10', con quien supo conquistar la Copa Colombia 2022.

Ruiz se fue al 'peixe' como una de las grandes promesas del balompié nacional. El virtuoso mediocampista incluso llegó a ser convocado por la Selección Colombia e hizo su debut, de la mano de Néstor Lorenzo, en un amistoso contra Estados Unidos que terminó igualado 0-0. El futbolista formado en Fortaleza reemplazó a Dylan Borrero en ese duelo de fogueo y sumó 22' minutos.

Pues bien, Ruiz nunca pudo establecerse en el mítico equipo brasileño, donde brilló Pelé. No recibió la confianza, ni las oportunidades por parte de Odair Hellmann y Paulo Turra, los dos entrenadores que lo dirigieron. El colombiano solo disputó 8 partidos (549' minutos), en los cuales no anotó y no dio asistencias.

Con su regreso al conjunto 'azul', Ruiz espera reencontrarse con el fútbol que le permitió ser uno de los jugadores más destacados del rentado local. En Millonarios ha disputado 102 partidos, en los cuales supo anotar 13 goles y dar 18 asistencias.

¿Qué dijo Daniel Ruiz en su regreso a Millonarios?

"Feliz de estar acá, feliz de volver a casa. Yo siempre lo he dicho, Millonarios es mi casa. Muy contento de volver a ver al 'profe' (Gamero) y a mis compañeros otra vez. Es un balance positivo en Santos, aprendí muchas cosas, fue una experiencia diferente. Estoy feliz por lo que hice, cada cual puede opinar, pero para mí fue una experiencia buena", empezó diciendo Ruiz, en unas declaraciones recogidas por NoticiasRCN.com.

"Me sentía uno más en la final contra Atlético Nacional"

"Millonarios es la primera opción, siempre ha sido así. Tengo más madurez, tengo más aprendizajes de todo lo que aprendí ya. Espero aportarle al equipo en lo que más pueda. He tenido mucho contacto con mis compañeros, con el 'profe' y espero verlos pronto. Jugar, que eso es lo que quiero. Me sentía uno más en la final contra Atlético Nacional, Millonarios es el equipo más grande de Colombia", concluyó Ruiz.