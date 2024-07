Dávinson Sánchez se refirió al gol de Argentina en la final de la Copa América y Carlos Cuesta

La final perdida por la Selección Colombia frente a Argentina en la Copa América 2024 sigue dando de qué hablar después de un par de semanas del duro momento y en las últimas horas fue el turno de Dávinson Sánchez, uno de los defensores más destacados a lo largo del campeonato, y quien rompió el silencio acerca de lo que fue el gol sobre los minutos finales de Lautaro Martínez.

Argentina completó un ciclo inolvidable al lograr el bicampeonato en la Copa América y con ello el premio simbólico de la llamada triple corona en una disputada final contra Colombia que se decidió en el alargue (1-0) en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Albiceleste se convirtió en la segunda selección en el mundo luego de España que conquista la triple corona. Argentina ya había ganado la Copa América en 2021 y el título mundial en Catar en 2022, su máximo lauro.

Sin Lionel Messi en el campo, que salió lesionado al minuto 66 por una torcedura en el tobillo derecho, la Albiceleste absorbió el golpe anímico y alcanzó el triunfo con el último aliento, al minuto 112, con una precisa definición de Lautaro Martínez, goleador del torneo con 5 tantos.

Dávinson Sánchez sobre el gol de Argentina

El defensor del Galatasaray de Turquía habló en las últimas horas con la prensa en medio de un evento de Nike y allí fue consultado sobre la actitud de Carlos Cuesta, su compañero, en el gol de Argentina y quien para muchos fue el más señalado debido a que no tuvo reacción cuando Lautaro Martínez se fue de cara al gol.

El delantero argentino se fue completamente solo de cara al gol y la última posibilidad de Cuesta era hacerle una falta así le costara la expulsión, pero el joven defensor prefirió dejarlo rematar sin oposición y ya fue muy difícil para la tricolor intentar empatar el encuentro.

Sobre ello, Sánchez señaló que no hay que recriminarle nada a su compañero, pero él sí hubiese hecho la falta. “Capaz pensó que tenía una chance más. Yo sí lo hubiera hecho (cortado la jugada), pero nada, duele muchísimo porque son situaciones que pueden cambiar la historia del partido. Estoy tranquilo con Carlos porque después lo hablé y pensó que podía llegar, lamentablemente no fue así. No hay nada que reprocharle”, manifestó sin rodeos Sánchez.

Argentina a la vez cortó una racha histórica de Colombia de 28 partidos invicta, 25 de los cuales bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo.

"Mientras Argentina está en un proceso espectacular, que ya no es una racha, sino una era, nosotros recién empezamos. Ojalá volvamos a jugar la final próxima y clasifiquemos al Mundial" norteamericano de 2026, señaló el orientador de los cafeteros.