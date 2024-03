Selección Colombia: Amaranto Perea y la confirmación que hizo sobre Dayro Moreno

La Selección Colombia pasa por un gran momento deportivo bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo. Ahora se alista para el juego de este martes ante Rumania, válido por la fecha FIFA del mes de marzo.

Vea también: DT de Rumania elogió a la Selección Colombia y la puso como una de las mejores del mundo

Justamente, en la rueda de prensa previa al compromiso de este martes 26 de marzo, Amaranto Perea, asistente técnico de Néstor Lorenzo, atendió a los medios de comunicación en España.

Una de las preguntas que hicieron nuevamente fue sobre el no llamado de Dayro Moreno a selección, quien acaba de superar a Sergio Galván Rey como el máximo goleador del fútbol colombiano, pasando por un gran momento en el rentado local.

Dayro Moreno sí ha estado en la órbita de la Selección Colombia

“Nosotros pensamos en todos, es complicado porque tenemos que elegir y no entran todos, creo que Néstor lo explicó muy bien; quería repetir los delanteros que han venido. Pero no es que no queramos sino que priorizas, pero muchas veces (Dayro) sí ha estado en nuestra agenda”, dijo Perea.

🎥”Nosotros pensamos en todos, es complicado porque tenemos que elegir y no entran todos, creo que Néstor lo explicó quería repetir los delanteros que han venido. Pero si ha estado en nuestra agenda” Luis Perea, AT de la Sel. Colombia, al ser preguntado por Dayro Moreno. pic.twitter.com/uOZbgNq0qH — Win Sports (@WinSportsTV) March 25, 2024

En el mismo espacio, Amaranto Perea habló sobre la Copa América y los jugadores que convocarán para el certamen continental, pues no se esperan muchos cambios.

“Estas fechas son muy importantes para ir definiendo la nómina de Copa América, yo creo que se ha mantenido un grupo importante, pero hasta último momento no sabemos con quiénes vamos a contar!”

Y añadió que “deseamos claramente que los que más han venido con nosotros lleguen en un buen momento, estén sanos, pero esta fecha nos permite ir perfilando la Copa América Luis Amaranto Perea, asistente técnico de la Selección Colombia”.

Calendario completo de Selección Colombia en Copa América