'Dibu' Martínez: "Le habíamos ganado dos veces a Colombia, es normal que no les caiga bien"

El pasado 10 de septiembre, la Selección Colombia recibió a su similar de Argentina para disputar un duelo correspondiente a la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los comandados por Néstor Lorenzo se impusieron por 2-1 y le dejaron una gran desazón al 'Dibu' Martínez, quien protagonizó una bochornosa agresión a un camarógrafo.

La 'tricolor' fue ampliamente superior y se 'sacó la espina' tras lo ocurrido en la final de la Copa América 2024. Recordemos que Yerson Mosquera se encargó de abrir el marcador tras un centro de James Rodríguez. Martínez quedó retratado en dicha jugada, pues intentó 'cancherear' al volante del Rayo Vallecano, lanzándole un balón para distraerlo.

Nico González aprovechó una desatención defensiva y venció el arco custodiado por Camilo Vargas para desatar el júbilo en el banquillo de Lionel Scaloni. Sin embargo, al minuto 60' el juez del compromiso sancionó pena máxima a favor de los locales y Rodríguez engañó al arquero del Aston Villa, quien ni siquiera salió en la foto.

Pues bien, después del pitazo final un camarógrafo ingresó al terreno de juego para grabar a los protagonistas. El guardameta con pasado en Arsenal le propinó un golpe a la cámara y la imagen le dio la vuelta al mundo. El campeón de Catar 202 no ofreció sinceras disculpas e incluso culpó al agredido.

¿Qué dijo el 'Dibu' Martínez sobre Colombia?

“Los hinchas colombianos me insultaron durante todo el partido. Les habíamos ganado dos veces, así que es normal que no les caiga bien. Yo felicitaba a cada uno de los jugadores y el cámara colombiano me seguía riéndose de mí. No lo emitieron por televisión. Entiendo que esté trabajando, pero también tiene que respetarme", afirmó el arquero de la Selección Argentina en una conversación con 'France Football'.

'Dibu' Martínez volvió a hablar de la sanción que le impuso FIFA

"He trabajado toda mi vida para estar en la selección. Me han suspendido dos partidos, mientras que hay gente que ha hecho cosas mucho peores. Algunos hablan de arrogancia o de mal comportamiento. No me importa lo que digan de mí", concluyó 'Dinamita'.