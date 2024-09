Nairo Quintana correrá junto a la 'joya' del ciclismo colombiano: Movistar oficializó gran fichaje

Este lunes 30 de septiembre, Movistar Team oficializó el fichaje de una de las grandes promesas del ciclismo colombiano. La formación 'telefónica', que en este momento cuenta con cuatro 'escarabajos' (Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Einer Rubio e Iván Ramiro Sosa), apostó por una 'joya' de escasos 19 años. Lo presentaron con 'bombos y platillos'.

Movistar Team y Eusebio Unzué siempre han creído en el talento 'cafetero'. Carlos Betancur, Winner Anacona, Juan Diego Alba, Miguel Ángel López, Juan Soler Mauricio, Dayer Quintana, Argiro Ospina y Marvin Orlando Angarita también supieron defender el 'maillot' de la formación española. Pues bien, decidieron 'abrirle las puertas' a un pedalista nacido en Quindío.

Rubio tiene contrato hasta 2026 y se espera que extienda su vínculo con la escuadra ibérica. Quintana y Gaviria estarían cerca de renovar su contrato por un año más; sin embargo, Sosa no tendría lugar para la próxima temporada. Así las cosas, Unzué y su equipo decidieron incorporar a otro corredor sudamericano.

¿Qué ciclista colombiano fichó el Movistar Team?

"Colombia e Hispanoamérica continuarán formando parte importante del proyecto masculino de Movistar Team para las próximas campañas. Diego Pescador (Quimbaya, Quindío, Colombia; 2004), corredor actualmente en las filas del GW Erco Shimano en su país de origen, dará el salto al WorldTour con el equipo de Eusebio Unzué. Firma por tres años, hasta el final de 2027", empezó diciendo el comunicado de la escuadra ibérica.

El palmarés de Diego Pescador, flamante fichaje del Movistar

"Dos campañas en el escalón Continental han servido a Pescador para confirmarse como uno de los mejores talentos de su país. Mejor joven de la Vuelta a Colombia y vencedor de una etapa en el Clásico RCN en 2023, el presente ejercicio ha deparado grandes satisfacciones al quindiano: 2º en la general de la Vuelta a la Juventud en su país; 7º -tercer mejor sub21- en el prestigioso Tour del Porvenir; y a buen nivel en el Giro Next Gen o la Carrera de la Paz (Copa de Naciones)", agregó.

Las palabras de Diego Pescador tras fichar por el Movistar

"Movistar Team siempre ha ayudado mucho a los latinoamericanos, ha abierto las puertas mucho al ciclismo de este lado del mundo. Iniciar este nuevo camino con ellos… la verdad, hay días que me levanto y aún no me lo creo. Es un equipo WorldTour; el equipo de mi referente, Nairo Quintana, al que siempre he admirado mucho y he visto en TV cuando era pequeño. Estar en el equipo donde hizo sus grandes gestas es algo que uno no puede imaginar. Me hace mucha, mucha ilusión. Espero aprender mucho. Sé que es un equipo con mentalidad ganadora y quisiera aportar lo máximo, soñar con éxitos juntos. Soy el primer quindiano en Movistar Team, y creo que va a marcar un antes y un después en mi departamento (ríe)", señaló el pedalista nacional.