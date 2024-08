¿Le cierran la puerta? DT del Rayo Vallecano se refirió a posibilidad de contratar a James Rodríguez

James Rodríguez se ha convertido en el centro de atención de todos los medios deportivos españoles, pues el jugador colombiano tiene la posibilidad de volver al fútbol de este país tras el interés del Rayo Vallecano, que durante hace algunas semanas ha mostrado la posibilidad de contratar al jugador de la Selección Colombia.

Ante los diferentes rumores que vinculan a James Rodríguez con el Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, entrenador del club, hizo referencia a la posibilidad de que el jugador de la Selección Colombia pueda vestir la camiseta del cuadro español, dejando una frase que de una u otra manera ilusiona a todos los aficionados.

Entrenador del Rayo Vallecano habló de James Rodríguez

En medio de la rueda de prensa, Pérez aseguró que no puede referirse a James Rodríguez, pues no es jugador que se encuentre dentro de la plantilla. Sin embargo, afirmó que el cucuteño es uno de los deportistas más importantes del mundo, pues lo demostró en la Copa América siendo el mejor jugador del torneo.

“James no está en la plantilla y no puedo hablar de jugadores que no están. Entiendo el revuelo mediático que se generó porque es un jugador muy importante en el mundo del fútbol y lo demostró hace muy poco, en la Copa América. No puedo ir más allá, porque no tengo más información de la que puedan tener ustedes. Ahora, es cierto que James es un jugador muy importante a nivel futbolístico en todo el mundo”, agregó el entrenador.

Además, el entrenador dejó claro que existe la oportunidad de que se presenten salidas o llegadas al club, afirmando que lo más relevante es formar un equipo competitivo para tener una buena presentación durante la temporada.

“Estoy satisfecho con la plantilla. Puede haber llegadas o salidas, el mercado está abierto. La plantilla es suficientemente importante para que podamos conseguir el objetivo (mantener la categoría en el balompié español). A partir de ahí asumo cualquier evaluación sobre la capacidad para dirigir a mis jugadores, pero es una plantilla que peleará la posibilidad de permanencia en la Primera División del fútbol español”, finalizó el entrenador.

¿Cuándo se cierra el mercado de fichajes en Europa?

Cabe mencionar que el mercado de fichajes en Europa cierra el próximo 30 de agosto, motivo por el cual, James Rodríguez tendrá que definir su futuro lo más pronto posible, pues cabe mencionar que las ligas ya han iniciado y el no tener una pretemporada con el equipo le podría pasar factura al cucuteño, quien al parecer estaría convocado en la FCF para los juegos de Eliminatoria.