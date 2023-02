Otro escándalo de dopaje en el ciclismo colombiano: "No era parte de la rosca"

Al vendaval de supuestos casos por dopaje o similares que vive el ciclismo colombiano con Miguel Ángel López y Nairo Quintana se le sumó el de Dubán Bobadilla, corredor bogotano de apenas 23 años de edad que en la mañana de este jueves fue notificado de una suspensión provisional por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC) por haber dado positivo en un control.

En su comunicado, la FCC informó que la muestra recogida a Bobadilla dio positivo por CERA-EPO, una sustancia estimulante y que contribuye a la mejora del rendimiento deportivo en los atletas, por lo que hace parte de la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) desde 2005.

Bobadilla aceptó dopaje

Lo que ocurre normalmente es que cuando reciben un resultado adverso, los deportistas acusados apelan y van a segunda instancia, pero este no fue el caso. Dubán Bobadilla se pronunció en sus redes sociales con un comunicado en el que no solo acepta haberse dopado, sino que lo justifica argumentando que de otra manera no hay forma para sobrevivir en el ciclismo colombiano.

"El ciclismo en Colombia se maneja de otra manera con grandes nombres, personas, marcas, equipos y al no estar en la ‘rosca’ o no tener las suficientes influencias, llevas del ‘bulto’ al ser la piedra en el zapato de grandes personas, dirigentes, equipos, marcas y patrocinadores", dijo el corredor que en el mismo documento anunció su retiro profesional.

"Gracias a Dios conté con los suficientes recursos para estar en igual condiciones que ellos, pero eres el damnificado al no regalarte por un peso o dejarte ayudar sin ningún motivo. Tienes que pagar los platos rotos", añadió.

Dubán Bobadilla fue sometido a un control al dopaje antes de participar en el Clásico RCN 2022, en el que terminó en el segundo lugar de la clasificación general. Fue el 20 de octubre en el municipio de Marinilla, dos días antes del inicio de la carrera. El bogotano alegó una presunta persecución y solicitó que así como le hicieron controles "antes y durante la carrera" y "en la madrugada y en altas horas de la noche", espera que sean "las mismas reglas para todos".

"Soy feliz con lo que hice. Me disfruté este bonito proceso y soy consciente de lo que arriesgué, pero me retiro feliz. Solo Dios sabe para qué me tiene. Creo que aporté mi granito de arena. No es un adiós, es un hasta pronto", concluyó Bobadilla en su comunicado.