Policía interrumpió rueda de prensa y se llevó Efraín Juárez por provocar a hinchada del DIM

El técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, está en el centro de la polémica después de su eufórica celebración por el paso a la final de la Copa BetPlay en la noche de este domingo frente a Independiente Medellín, en la que evidentemente provocó a la afición ‘poderosa’ luego del pitazo final del árbitro central.

Nacional cayó 1-0 en el Atanasio Girardot, pero gracias a la ventaja de dos goles que había conseguido en la ida, el conjunto verdolaga fue el que se terminó clasificando a la gran final de Copa y el técnico mexicano no se midió en su celebración, por lo que se registraron algunos desmanes en el estadio al final del encuentro.

Efraín Juárez, a descargos por eufórica celebración

Con el pitazo final y la clasificación de Nacional al juego definitivo, el técnico mexicano no se controló e inmediatamente volteó a mirar a toda la afición del DIM haciéndoles gestos de mal gusto y por tal razón algunos hinchas ‘poderosos’ lanzaron objetos a los jugadores visitantes, quienes tuvieron que abandonar la cancha rápidamente para evitar mayores acciones.

Juárez asistió a la rueda de prensa postpartido y allí pidió disculpas a los hinchas del Medellín, aunque señaló que no era su intención ofenderlos.

“Los que estamos abajo, los jugadores junto con todo el cuerpo técnico estamos a unas palpitaciones tremendas. Si me hubieran tomado la presión, creo que explotaba. Entendiendo eso, nunca fue mi intención. Realmente sí pido una disculpa si ellos lo sintieron así. estaba hablando con la gente del palco, con el presidente, con los directivos... Si los hinchas del DIM se sintieron molestos, no era para ellos. Si es así, les pido disculpas, pero no era para ellos”, fueron las palabras de Juárez minutos antes de haber sido buscando por la policía.

En dicho momento, la rueda de prensa fue interrumpida por la Policía Nacional y equipo de la Personería de Medellín, quienes le pidieron al técnico mexicano rendir descargos por los actos que había ocasionado en el estadio. Parte de trabajadores del DIM lo calificaron como “irresponsable”, teniendo en cuenta que sus gestos provocaron una gresca de los hinchas ‘poderosos’.