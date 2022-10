"No me arrepiento": Egan Bernal habló sobre revelar sus posiciones políticas

Egan Bernal, uno de los deportistas más exitosos de la historia de Colombia, ha sido también una figura que ha dado de qué hablar durante todo el 2022. Iniciando el año, el ciclista sufrió un fuerte accidente mientras entrenaba en las vías de Cundinamarca. Estuvo cerca de perder la vida, pero gracias a las milagrosas manos de los médicos que lo trataron, logró salir adelante.

Además de esto, durante los meses en los que estuvo en recuperación tras el accidente y las cirugías, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y legislativas en Colombia, y Egan fue una de las personalidades que dio a conocer sus posturas políticas.

Lea además: Egan Bernal confirmó la gran vuelta que correrá en 2023

Inicialmente, el ciclista de Zipaquirá apoyó al candidato Federico Gutiérrez, y posterior a eso, para la segunda vuelta, apoyó al ingeniero Rodolfo Hernández. Además, Egan siempre fue crítico del entonces candidato y ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Por ejemplo, este fue uno de los comentarios que Egan hizo en su cuenta de Twitter hacia Petro, cuando este aludió a Gabriel García Márquez en un trino: "Le hacen falta unos 100 años de soledad para compararse con G. García Márquez, mientras el empezaba a escribir sus primeros cuentos utd hacia parte de un grupo Terrorista. Y ahora quiere ser presidente desprestigiando hasta a sus propios aliados. No hay comparación".

Egan no se arrepiente de sus comentarios

Meses después de los comentarios, ya con Gustavo Petro como presidente, Egan Bernal se volvió a referir al tema de los comentarios políticos.

“No me arrepiento de haber dado mis opiniones de política en elecciones. Lo volvería a hacer. Es algo personal y cada quien es libre de dar sus opiniones. No podemos ocultar que el país está en un momento difícil, cada vez más se complica la situación del país y tenía otra idea de cómo se pudo haber manejado la situación. Ganó el presidente que el pueblo quería y eso es lo bonito de la democracia", fueron las palabras de Egan en Caracol Radio.

Vea también: De galera y bastón: estas son las figuras que correrán el Clásico RCN

Sumado a esto, el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia señaló que "ahora solo desearle lo mejor al presidente, que haga las cosas bien para que le vaya bien a Colombia y sobre todo a la clase que está ganando el mínimo”.