Egan Bernal reveló si el Tour de Francia está entre sus planes: ¿El buen hijo vuelve a casa?

Este viernes 14 de junio, se llevó a cabo la sexta etapa del Tour de Suiza 2024. Por tercera fracción consecutiva, Egan Bernal (INEOS Grenadiers) figuró en el Top-5 de la edición 87 de la ronda helvética. Con esta seguidilla de buenos resultados, el 'Niño de Oro' se asentó en el podio parcial de la clasificación general y dio pistas de su posible participación en el Tour de Francia.

Bernal brilló una vez más en la montaña y demostró que está listo para volver competir con los mejores ciclistas del WorldTour. El corredor cundinamarqués, de 27 años, está reencontrándose con su mejor versión tras el escalofriante accidente que sufrió en enero de 2022 y que por poco le cuesta la vida.

El campeón de la 'Grande Boucle' 2019 tiene la ilusión de volver a competir en la carrera más importante del deporte de las bielas. El año pasado, Bernal completó las 21 etapas, llegó a los Campos Elíseos y ocupó el puesto 36 en la CG. Este 2024, espera luchar por su primera etapa en la ronda 'gala'.

Egan Bernal planea correr el Tour de Francia 2024

"El Tour es diferente y especial, pero digamos que me estoy sintiendo bien y día tras día me estoy recuperando bien. Sabía que igual no iba a llegar en mi mejor forma acá en Suiza. Lo importante es recuperar bien entre estos esfuerzos y luego, ojalá ir al Tour (de Francia)", empezó diciendo el 'escarabajo', en una conversación con 'Cycling ProNet'.

"Si tengo piernas, todos los días hay que intentar, hay que dar espectáculo y mover al equipo. Todos sabemos que la carrera no se acaba hasta que uno cruza la línea de meta el último día, así que hay que estar superconcentrados", concluyó.

Tour de Suiza 2024: así va la clasificación general, tras la etapa 6