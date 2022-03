¿Cuándo regresa la Liga BetPlay tras parón por elecciones?

Por estos días, las noticias del país giran alrededor de las elecciones legislativas al Senado, Congreso y Cámara de Representantes, que se realizarán el próximo domingo 13 de marzo. Varias medidas se han tomado para que la jornada se lleve a cabo en completa normalidad y una de ellas tiene que ver con la Liga BetPlay.

La tradicional fecha de clásicos del fútbol colombiano continúa y terminará este martes en la noche con el duelo entre Deportivo Pasto y Jaguares. En adelante, el balompié se tomará unos días de receso por la jornada electoral del fin de semana que viene.

Aún faltan por disputarse los partidos de Cortuluá contra Deportes Tolima, Águilas Doradas frente a Envigado, y el mencionado entre 'volcánicos' y 'felinos', válidos por la fecha 10 de la Liga BetPlay.

No obstante, este miércoles 9 de marzo también se jugará el clásico del eje cafetero entre Deportivo Pereira y Once Caldas, pero no por la jornada 10, sino por el duelo pendiente de la fecha cinco del certamen, que se había aplazado por la emergencia que vivió la capital de Risaralda por cuenta de un derrumbe en el barrio La Esneda.

¿Cuándo vuelve la Liga BetPlay?

Así las cosas, el calendario de la Liga BetPlay se reanudará con la jornada 11 el miércoles de la siguiente semana (16 de marzo) con los duelos Tolima vs. Patriotas, Bucaramanga vs. Deportivo Cali, y Pasto vs. Independiente Santa Fe.

La onceava fecha del FPC seguirá hasta el domingo 20 del mes en curso, con el duelo entre Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla.

Copa Sudamericana

Entre tanto, el miércoles y jueves de esta semana, y los de la siguiente, se jugarán los duelos de la primera ronda de la Copa Sudamericana, que por formato de la competencia, serán entre equipos del mismo país.

El primero en jugarse será el de Independiente Medellín y América de Cali, el otro será La Equidad contra Junior de Barranquilla.