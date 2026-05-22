Egan Bernal sobrevivió a movida etapa 13 en el Giro de Italia 2026 y subió un escalón: así quedó en la general

El Giro de Italia 2026 tuvo este viernes el desarrollo de su etapa 13, fracción previa a un fin de semana que seguramente tendrá movieda entre los favoritos al llegar la alta montaña.

El ganador de la etapa fue el italiano Alberto Bettiol, quien se escapó del grupo con gran oficio y se impuso en solitario. El corredor del equipo Astana, de 32 años, aventajó en 25 segundos al noruego Andreas Leknessund, al que contraatacó justo antes de la cima de la principal dificultad del día, la subida a Ungiasca, cuyo punto más alto estaba situado a 13 km de la meta.

Para los favoritos en la general, la etapa no fue muy caótica puesto que sus gragarios respondieron bien ante cualquier tipo de ataque.

En cuanto a los nuestros, Egan Bernal sigue siendo el mejor. El cafetero libró una batalla y escal un escalón.

Así va Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026

Hasta este punto de la competencia, el "Joven Maravilla" se mantiene en la posición 14 de la clasificación general, consolidándose como el mejor pedalista colombiano en la carrera.

La estrategia de su equipo, el Netcompany-Ineos, ha sido clara: rodar protegidos, evitar caídas masivas en el pelotón y sortear un molesto virus gripal que ha afectado a varias escuadras.

Egan comparte el protagonismo de su equipo con el neerlandés Thymen Arensman, quien se ubica en el podio parcial (3º) de una general liderada sorprendentemente por el portugués Afonso Eulálio, seguido a rueda por el favorito Jonas Vingegaard.

Así va la general:

He creado la lista "Clasificación general" con los datos de la imagen:

Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) - 52:15:17 Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 0:33 Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 2:03 Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 2:30 Ben O'Connor (AUS/Jayco-AlUla) a 2:50 Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 3:12 Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 3:34 Derek Gee-West (CAN/Lidl-Trek) a 3:40 Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 3:42 Chris Harper (AUS/Pinarello-Q36.5) a 4:15 Markel Beloki (ESP/EF Education-EasyPost) a 4:20 Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 4:51 Davide Piganzoli (ITA/Visma-Lease a Bike) a 5:33 Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 5:45

¿Cómo será la etapa 14 del Giro de Italia 2026?

La etapa 14 del Giro de Italia 2026 es una de las jornadas reinas de esta edición. Se disputa en pleno corazón de los Alpes, recorriendo el espectacular Valle de Aosta, y está catalogada con las máximas 5 estrellas de dificultad.