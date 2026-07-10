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¡Esta será la final del Mundial 2026, según la inteligencia artificial!

¿Cuáles son los equipos que superarán las semifinales y se encontrarán frente a frente el 19 de julio? Descubra el veredicto de la IA.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 10 de 2026
05:17 p. m.
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El Mundial 2026 se continúa jugando y ya tiene definida su primera semifinal, que será entre Francia y España.

Además, el sábado 11 de julio, tras los cruces entre Inglaterra vs. Noruega y Argentina vs. Suiza, quedarán definidos los otros dos equipos que seguirán con la ilusión de levantar la Copa del Mundo.

Así queda el partido entre Argentina vs. Suiza, por el Mundial 2026, según la inteligencia artificial
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Sin embargo, la inteligencia artificial fue más allá y reveló cuál sería la gran final del Mundial 2026 que se está disputando en Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué planteó?

Esta sería la final del Mundial 2026, de acuerdo con la inteligencia artificial

La inteligencia artificial analizó el rendimiento de todas las selecciones que continúan en competencia y determinó que lo más probable es que Francia y Argentina vuelvan a enfrentarse en la final.

"Veo a Francia y Argentina disputando la final del Mundial 2026, con los franceses levantando el título. Los de Deschamps eliminarían a España en semifinales, probablemente por 2-1, gracias a la potencia en las transiciones, la capacidad física y el ataque encabezado por Kylian Mbappé", señaló ChatGPT.

"En el otro lado, pronostico que Argentina derrotará primero a Suiza y después vencerá a Inglaterra en semifinales. Los ingleses son favoritos ante Noruega, aunque presentan dudas físicas alrededor de jugadores importantes como Declan Rice y Marc Guéhi. Argentina ha mostrado una enorme capacidad ofensiva y un carácter especial para superar eliminatorias, pero también ha concedido demasiadas oportunidades y esa fragilidad defensiva podría ser decisiva ante Francia", explicó también la inteligencia artificial.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

Confirmado el primer PARTIDAZO de semifinales del Mundial 2026: hora, fecha y canal para ver EN VIVO
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Ese partido será transmitido por la señal principal, la App y las cuentas de TikTok y Youtube del Canal RCN.

Además, también podrá seguirse en vivo por Win Sports, La FM y Alerta.

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