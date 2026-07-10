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Escándalo en la NBA: frenan la llegada de una estrella por una investigación

Toronto Raptors estaba listo para recibir nuevamente a Kawhi Leonard, pero los líos con los Clippers se pusieron en el camino.

NBA.
NBA. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

julio 10 de 2026
09:23 p. m.
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Uno de los movimientos más mediáticos en este mercado de la NBA fue el de Kawhi Leonard, dejando a Los Angeles Clippers y retornando a Toronto Raptors, donde quedó en la historia tras ser el artífice del que, hasta el momento, ha sido el único anillo de la franquicia con sede en Canadá.

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Leonard comenzó su carrera en San Antonio Spurs desde la temporada 2011-12 hasta la 2017-18. Con la franquicia de Texas, se alzó con el campeonato de la temporada 2013–14, superando a Miami Heat, que en ese momento era liderado por LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh.

¿Quién es Kawhi Leonard?

En la temporada 2018-19 cogió sus maletas y se fue para Toronto Raptors. Bastó una temporada para quedar en la historia de la franquicia, siendo pieza clave en la obtención del anillo contra Golden State Warriors comandado por Stephen Curry.

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Al año siguiente, fue presentado como nuevo jugador de Los Angeles Clippers. Con la franquicia californiana, acabó su vínculo este verano y fue anunciado el retorno a Toronto.

Sin embargo, la propia NBA está frenando el pase, debido a que no ha concluido la investigación relacionada con la supuesta violación a la norma de topes salariales que habrían cometido los Clippers con un supuesto contrato de patrocinio.

¿Cuál es la investigación?

“La oficina de la liga de la NBA nos informó que, como resultado de la investigación en curso que involucra a los Clippers, asumiríamos el riesgo de cualquier posible desenlace de la investigación que afectara a Kawhi”, informaron los Raptors.

La investigación comenzó en septiembre de 2025 tras las denuncias por el presunto contrato de 28 millones de dólares de patrocinio con Leonard de por medio. La intriga está en torno al desenlace que tenga, teniendo en cuenta que Raptors probablemente sería el último destino del jugador antes del retiro.

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