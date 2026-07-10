Kylian Mbappé rompe el silencio sobre su lesión ante Marruecos: ¿Se pierde las semifinales del Mundial 2026?

La clasificación de la Selección de Francia a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó un sabor agridulce para los fanáticos del fútbol. A pesar de la victoria por 2-0 frente a Marruecos en el Boston Stadium, las alarmas se encendieron a nivel internacional cuando su máxima estrella y capitán, Kylian Mbappé, solicitó el cambio de manera prematura tras sufrir visibles problemas físicos.

Tras dejar el terreno de juego al minuto 77 con evidentes gestos de dolor y recibir hielo en el banco de suplentes, los aficionados se preguntan: ¿Cuál es el parte médico oficial de Mbappé y qué gravedad tiene su lesión? Aquí le contamos todo lo que se sabe de cara al próximo partido definitivo del torneo de selecciones.

¿Qué lesión tiene Kylian Mbappé tras el Francia vs Marruecos?

De acuerdo con las primeras evaluaciones del cuerpo técnico liderado por Didier Deschamps, la salida del delantero del Real Madrid respondió a una molestia y fuerte traumatismo en su tobillo derecho producido por la alta intensidad del partido.

Aunque en un principio se especuló con una posible lesión muscular de gravedad, el reporte de los fisioterapeutas franceses indica que el cambio se manejó de forma netamente preventiva para no arriesgar la articulación ante el extremo desgaste físico provocado por las altas temperaturas en la sede estadounidense.

“Estoy bien, recibí un golpe en el tobillo pero estoy bien”, reveló que el dolor lo llevó a retirarse del campo de manera prematura.

Además, el goleador explicó con mucha madurez la razón técnica por la cual decidió abandonar la cancha antes del silbatazo final: "JP (Jean-Philippe Mateta) estaba en mejores condiciones que yo para disputar con fuerza los últimos 15 minutos de un partido tan intenso. Lo importante es que logramos el objetivo".

¿Jugará Mbappé las semifinales del Mundial 2026?

A falta de los exámenes médicos complementarios obligatorios de la FIFA, el panorama inicial es sumamente alentador. La estrella de Les Bleus no tendrá problemas para estar presente en el encuentro de semifinales que se disputará en la ciudad de Dallas.

El cuerpo médico someterá a Mbappé a sesiones intensivas de crioterapia (tratamiento con frío) y masajes de descarga durante las próximas 48 horas para desinflamar el tobillo por completo y asegurar que llegue al 100% de sus capacidades.

Con su gol anotado ante la escuadra africana, Kylian ya suma 8 goles en la actual Copa del Mundo 2026 y un acumulado histórico de 20 tantos en mundiales, quedando a un solo paso de convertirse en el máximo artillero en la historia de la competición. Francia ahora espera por el ganador de la llave entre España y Bélgica para definir su boleto a la gran final.