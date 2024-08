Entrenador de Cagliari se rinde ante los pies de Yerry Mina: “Tiene características que no tenemos”

Uno de los jugadores que ha sido noticia durante este mercado de fichajes es Yerry Mina, quien a pesar de los diferentes rumores de una posible salida, sigue siendo una de las piezas claves del Cagliari para la presente temporada, esto a pesar de su estado de forma física, la cual se ha convertido en una preocupación para el cuerpo técnico.

Previo a lo que será el último compromiso de la pretemporada, Davide Nicola, entrenador del Cagliari, hizo referencia al estado físico de Yerry Mina, dejando claro que luego de su participación en la Copa América, el defensa central no se encuentra en la mejor forma, razón por la cual no estará en inicio de la temporada con el cuadro italiano.

Yerry Mina se llevó los elogios del entrenador del Cagliari

En primera instancia, el entrenador dejó claro que Yerry Mina tiene cualidades en la actualidad qué jugadores del Cagliari no tienen, pero que lastimosamente, no se encuentra en forma para poder estar en el once titular del equipo para lo que será el último partido de pretemporada y el inicio de la Serie A.

“Ha vuelto y habrá que ponerse manos a la obra. Lo respetamos, es un jugador muy entusiasta. Después de la Copa América y las vacaciones necesita ponerse al día con los demás. Tiene características que no tenemos en el equipo, pero debe estar bien y ya se ha puesto a prueba”, aseguró el entrenador.

Además, la prensa italiana dejó claro que el colombiano tendrá algunas semanas de reacondicionamiento físico y podrá estar disponible a partir de la segunda o tercera fecha de la Serie A: “Mina, que está retrasada en condiciones físicas. Nicola debería tener disponible al colombiano para la segunda o tercera jornada del campeonato”.

¿Yerry Mina podría salir del Cagliari?

Cabe mencionar que en días anteriores, se había mencionado que el jugador de la Selección Colombia tendría posibilidad de abandonar el Cagliari, esto teniendo en cuenta las ofertas que habrían llegado al entorno del defensa central, asegurando que su destino podría estar en el fútbol de Medio Oriente.

Según dio a conocer el diario As, Yerry Mina fue sondeado por segunda vez por el Al Ain, quien durante las últimas horas envió la segunda propuesta para quedarse con los servicios del defensa central, quien estaría mirando alternativas para continuar su carrera deportiva en la próxima temporada.