España vence 2-1 a Bélgica y sella su boleto a las semifinales del Mundial

La Selección de España volvió a demostrar que el fútbol de élite está hecho para corazones fuertes. En un partido vibrante y repleto de drama disputado en el Estadio de Los Ángeles, la "Furia Roja" derrotó 2-1 a su similar de Bélgica, asegurando su clasificación a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente regresa a la antesala de la gran final por primera vez desde su histórica coronación en Sudáfrica 2010.

España 2-1 Bélgica: goles del partido

Desde el pitazo inicial, el conjunto español impuso condiciones en el terreno de juego, adueñándose de la posesión y asfixiando la salida de los "Diablos Rojos". La insistencia ibérica encontró su justa recompensa en el minuto 30. Tras una brillante combinación colectiva por la banda derecha, Pedro Porro envió un pase retrasado para Dani Olmo.

El remate del mediapunta fue desviado en primera instancia por el arquero belga Thibaut Courtois, pero el rebote cayó con precisión en los pies de Fabián Ruiz, quien con un remate certero colocó el 1-0 transitorio.

mitad. En el minuto 41, rompiendo el cerco defensivo español, Charles De Ketelaere aprovechó un gran centro al área para conectar un fustigador remate de cabeza que batió por completo al guardameta Unai Simón. Con el 1-1 en el marcador, ambos equipos se retiraron a los vestuarios dejando la eliminatoria completamente abierta y con una atmósfera de alta tensión en las gradas californianas.

Lesión, drama y el gol de la gloria sobre la hora

La segunda parte se convirtió en un ajedrez táctico con aproximaciones de peligro en ambas áreas, destacando las internadas del juvenil Lamine Yamal. El encuentro dio un vuelco drástico cuando el estelar guardameta belga, Thibaut Courtois, tuvo que abandonar el campo entre lágrimas debido a una aparente lesión muscular, cediendo su lugar al joven Senne Lammens.

Cuando el fantasma de la prórroga ya sobrevolaba el estadio, la mística española emergió una vez más en el epílogo del compromiso. En el minuto 88, tras un balón suelto provocado por un desafortunado rebote de Lammens, el mediocampista Mikel Merino apareció como un cazador en el área pequeña para mandar el esférico al fondo de las mallas y firmar el 2-1 definitivo.

El gol desató la locura en el banquillo español y en las tribunas colmadas de aficionados ibéricos.

Con este triunfo agónico, España ya piensa en grande y se medirá en una semifinal de alto voltaje ante Francia, en un duelo que promete paralizar al planeta fútbol.