¿Qué pasó con el mexicano que murió tras recibir disparos de un agente de ICE? Esto dicen los testigos

La muerte del mexicano Lorenzo Salgado, quien falleció tras recibir disparos durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas, continúa generando polémica.

Mientras las autoridades sostienen que el hombre utilizó su vehículo para intentar atropellar a un agente, los testigos que viajaban con él aseguran que esa versión no corresponde a lo ocurrido.

A través de su abogado, los acompañantes de Salgado entregaron un relato diferente de los hechos, mientras una congresista estadounidense reveló nuevos detalles sobre el objetivo real del operativo.

¿Qué dice la versión oficial de las autoridades?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que agentes de ICE intentaron detener el vehículo conducido por Lorenzo Salgado, pero, según la entidad, el mexicano trató de evadir el arresto.

De acuerdo con el reporte oficial, Salgado embistió un vehículo de la agencia y luego utilizó su camioneta como un arma para intentar atropellar a uno de los agentes de inmigración.

Las autoridades sostienen que fue esa situación la que llevó a un funcionario de ICE a disparar su arma en lo que calificaron como un acto de legítima defensa.

¿Qué dicen los testigos?

Sin embargo, el abogado Hugo Balderas-Ibarra, quien representa a dos de las tres personas detenidas durante el operativo, aseguró que sus clientes relataron una historia completamente distinta.

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Según explicó durante una conferencia de prensa, los ocupantes del vehículo afirmaron que en ningún momento hubo un agente de ICE ubicado frente a la camioneta.

Además, señalaron que los disparos provinieron desde los costados del vehículo y no desde el frente.

Confirmaron que en ningún momento hubo un agente de ICE directamente frente al vehículo. También confirmaron que los disparos vinieron desde los lados, no desde el frente, lo cual es inconsistente con la declaración de ICE.

Los detenidos corresponden al hermano de Lorenzo Salgado y dos trabajadores de la construcción que se movilizaban con ellos.

¿Era el mexicano el objetivo del operativo?

La representante demócrata por Texas, Sylvia García, informó que sostuvo una conversación con el director interino de ICE, David Venturella, para conocer detalles del procedimiento.

Según explicó la congresista, el funcionario confirmó que Lorenzo Salgado no era la persona que buscaban las autoridades migratorias. Tampoco lo era su hermano, quien viajaba como pasajero en la camioneta.

De acuerdo con García, el verdadero objetivo era una persona que tenía una orden definitiva de deportación y que, presuntamente, había ingresado al vehículo momentos antes del operativo.

No obstante, la legisladora aseguró que Venturella reconoció que ni siquiera podía identificar con claridad cuál de los pasajeros era el individuo buscado.

Confirmó que Lorenzo Salgado no era el objetivo de la operación, ni tampoco su hermano (...) ICE estaba buscando a una persona con una orden de deportación definitiva.

¿Qué se sabe sobre el mexicano baleado por el ICE?

El abogado de la familia aseguró que Lorenzo Salgado no tenía antecedentes penales y llevaba más de tres décadas viviendo en Estados Unidos.

Según indicó, era empresario, padre de hijos ciudadanos estadounidenses y nunca había enfrentado problemas con la justicia.