Confirmado el primer PARTIDAZO de semifinales del Mundial 2026: hora, fecha y canal para ver EN VIVO

La Selección de España le ganó 2-1 a Bélgica de manera agónica y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026.

En el Estadio Los Ángeles, los españoles comenzaron ganando con un gol de Fabián Ruiz al minuto 30, pero el partido se volvió a igualar al 41 tras una anotación de De Ketelaere.

Para el segundo tiempo, España dominó la posesión del balón, pero durante la mayor parte del tiempo careció de profundidad.

Sin embargo, después de una lesión por la que Thibaut Courtois tuvo que abandonar el terreno de juego, Cubarsí se animó a rematar de media distancia al minuto 88, el arquero Lammens dejó el rebote y Mikel Merino lo aprovechó para gritar el 2-1 definitivo.

Es así como España tendrá que encontrarse frente a frente con Francia para disputar el paso a la gran final de la Copa del Mundo.

España vs. Francia, primer partidazo de semifinales del Mundial 2026: hora, fecha y canal para ver EN VIVO

La Selección de España y la Selección de Francia jugarán el próximo martes 14 de julio de 2026, en el Estadio Dallas, situado en Arlington, Estados Unidos.

El partido se disputará a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido por la señal principal y la App del Canal RCN.

Además, los fanáticos del fútbol también podrán ver este enfrentamiento en vivo en Win Sports y en las cuentas de TikTok y Youtube del Canal RCN.

Estos han sido los resultados de Francia y España a lo largo del Mundial 2026

Hasta el momento, Francia ha ganado todos sus partidos con los siguientes resultados:

vs. Senegal: victoria 3-1. vs. Irak: victoria 3-0. vs. Noruega: victoria 4-1. vs. Suecia: victoria: 3-0. vs. Paraguay: victoria 1-0. vs. Marruecos: victoria 2-0.

Entre tanto, España ha empatado un partido y ganado cinco con los siguientes marcadores: