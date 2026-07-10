Suiza, rival que eliminó a Colombia, tomó decisión definitiva antes de enfrentar a Argentina en el Mundial 2026

Murat Yakin, el director técnico de la Selección de Suiza, asistió a la rueda de prensa antes del partido de cuartos de final y reconoció que el partido vs. Argentina será muy difícil.

Además, el estratega suizo manifestó que confía en las capacidades de su equipo y que considera que tienen los argumentos para seguir avanzando de ronda, pero preocupó al anunciar una decisión definitiva. ¿Cuál fue?

Suiza descartó a Johan Manzambi, una de sus grandes figuras, para el partido del Mundial 2026 vs. Argentina

Antes del partido vs. la Selección Colombia, Johan Manzambi, el habilidoso jugador de 20 años que acumulaba tres goles y dos asistencias en el Mundial 2026, sufrió una lesión en la rodilla en uno de los entrenamientos.

Por lo tanto, quedó descartado para ese cruce de cuartos de final y, tras la clasificación, la prensa le consultó a Murat Yakin si la estrella de la Selección de Suiza ya se encontraba recuperada.

Sin embargo, él respondió que Manzambi continúa con dolor y que no podrá estar presente en el partido de los cuartos de final vs. Argentina.

"No podrá jugar, lo hemos intentado todo, pero aún no será posible", detalló el director técnico suizo.

"Está con mucho dolor y es muy complejo para nosotros porque lo estaba haciendo bien", agregó.

¿A qué hora y cuándo será el partido entre Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

Por el último cupo a las semifinales de la Copa del Mundo, Argentina y Suiza se enfrentarán el sábado 11 de julio de 2026.

Ese partido se disputará en el Estadio Kansas City, a partir de las 8:00 de la noche, y será transmitido en vivo por la señal principal y la App del Canal RCN.

Además, los internautas también podrán visualizar el partido completo en las cuentas de TikTok y Youtube del Canal RCN.