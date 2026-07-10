¿Están preparados los padres para que sus hijos usen inteligencia artificial?

Las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude y Copilot ya están entre las búsquedas favoritas de los niños en internet. Un informe de Kaspersky advierte que este cambio plantea un nuevo desafío para padres y cuidadores, quienes deben acompañar el uso responsable de estas tecnologías.

La forma en que los niños utilizan internet está cambiando rápidamente. Si hace apenas un año las plataformas de video dominaban sus preferencias, hoy el panorama es distinto: las herramientas de inteligencia artificial se han convertido en una de las principales puertas de entrada al aprendizaje, la búsqueda de información y la realización de tareas escolares.

Así lo revela un informe de Kaspersky, que analizó datos anónimos recopilados entre mayo de 2025 y abril de 2026 mediante usuarios de Kaspersky Safe Kids. El estudio muestra que ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude y Microsoft Copilot ya ocupan el tercer lugar entre las categorías más buscadas por los menores en Google, solo por detrás de las plataformas de comunicación y los videojuegos.

El crecimiento refleja que la inteligencia artificial dejó de ser una herramienta exclusiva para adultos y ahora hace parte del día a día de millones de niños.

¿Qué están haciendo los niños con herramientas como ChatGPT y Gemini?

De acuerdo con el informe, los menores utilizan estas plataformas principalmente para resolver dudas, apoyar sus tareas escolares, aprender nuevos temas y explorar información de forma más rápida.

Además, el aprendizaje digital ganó terreno dentro de las búsquedas. Plataformas como Google Classroom, Duolingo y GeoGebra, junto con lenguajes de programación como Scratch y Python, ingresaron al grupo de contenidos más consultados.

Aunque YouTube sigue siendo la aplicación más utilizada por los niños, el estudio evidencia que el entretenimiento ya no ocupa el mismo espacio que antes. Ahora comparte protagonismo con la curiosidad, el aprendizaje y las nuevas tecnologías.

¿Están preparados los padres para acompañar este cambio?

Para los expertos, el verdadero desafío ya no consiste únicamente en controlar el tiempo frente a las pantallas, sino en enseñar a los menores a utilizar la inteligencia artificial de manera crítica y segura.

Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor para América Latina en Kaspersky, explicó que los padres deben involucrarse activamente en la experiencia digital de sus hijos, ayudándolos a identificar información falsa, proteger sus datos personales y comprender que las respuestas generadas por la inteligencia artificial no siempre son correctas.

Los especialistas recomiendan mantener conversaciones frecuentes sobre las herramientas que utilizan los niños, establecer reglas claras para el uso de dispositivos, enseñar pensamiento crítico digital y apoyarse en soluciones de control parental cuando sea necesario.

La rápida incorporación de la inteligencia artificial al entorno infantil abre nuevas oportunidades para el aprendizaje, pero también exige que madres, padres y cuidadores desarrollen nuevas habilidades digitales para orientar a los menores en un entorno tecnológico que evoluciona cada vez más rápido.