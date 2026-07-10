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Alarmas encendidas: Inglaterra tomó inesperada decisión de último momento antes del partido vs. Noruega

La determinación se dio a conocer tras el último entrenamiento que realizó la selección inglesa.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 10 de 2026
03:54 p. m.
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Inglaterra se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras ganarle 2-3 a México con anotaciones de Jude Bellingham (36' y 38') y Harry Kane (60').

Sin embargo, en los últimos días, antes de enfrentar a Noruega, ha sufrido varias complicaciones porque la FIFA sancionó a Quansah por dos fechas y, además, Guéhi ha presentado problemas físicos.

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No obstante, los problemas no han terminado ahí, sino que en las últimas horas se confirmó que la Selección de Inglaterra tuvo que tomar una inesperada decisión de último momento. ¿Cuál fue?

En Inglaterra hay alarmas encendidas por Declan Rice, una de sus grandes figuras

Los medios ingleses informaron este 10 de julio de 2026 que Declan Rice, el talentoso volante que es uno de los titulares inamovibles de Tuchel, tuvo que ser apartado del resto del plantel.

La razón fue que comenzó a presentar un virus que le ha generado problemas gastrointestinales y, por ende, se acudió a su aislamiento para evitar contagios.

Pero, adicionalmente, el volante que milita en el Arsenal también presenta una sobrecarga muscular en uno de sus isquiotibiales y un fuerte dolor en su zona lumbar.

Es así como, aunque no se ha descartado su participación en el partido vs. Noruega, es muy probable que Tuchel tenga que buscar un reemplazo en la zona de volantes.

¿Cuándo y a qué hora juegan Inglaterra vs. Noruega por el Mundial 2026?

Inglaterra vs. Noruega, por el tercer cupo a las semifinales de la Copa del Mundo, se enfrentarán en la tarde del sábado 11 de julio de 2026.

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El partido se jugará en el Estadio Miami, a las 4:00 de la tarde (hora de Colombia), y será narrado en vivo por La FM y Alerta.

¿Quién obtendrá la clasificación? ¡Siga conectado con Noticias RCN para estar actualizado de cada una de las novedades!

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