Peligrosa red de microtráfico en Soacha fue desmantelada: tenían hasta chalecos anti balas

Un nuevo golpe contra las estructuras criminales que operan en Soacha fue propinado por la Policía Nacional luego de una operación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Metropolitana de Soacha.

El operativo se concentró en la comuna Compartir, una de las zonas donde las autoridades venían adelantando investigaciones por el aumento de actividades relacionadas con el microtráfico y otros delitos que afectan la seguridad de los habitantes.

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Las diligencias permitieron capturar a diez personas en flagrancia, quienes son señaladas de integrar una organización dedicada a la comercialización de sustancias estupefacientes y de mantener vínculos con otros hechos delictivos registrados en el municipio.

Red de microtráfico en Soacha fue desmantelada

La intervención consistió en cuatro diligencias de registro y allanamiento ejecutadas de manera simultánea en diferentes inmuebles de la comuna Compartir.

Según la investigación adelantada por las autoridades, los hoy capturados serían los responsables de distribuir sustancias ilícitas en ese sector del municipio. Además, estarían relacionados con el hurto de motocicletas, una modalidad delictiva que venía afectando la tranquilidad de la comunidad.

La Policía indicó que varios de los detenidos registran antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y porte ilegal de armas de fuego, razón por la cual ya eran objeto de seguimiento dentro de las investigaciones.

¿Qué encontraron las autoridades durante los allanamientos?

Durante los procedimientos judiciales fueron incautados diversos elementos que, de acuerdo con la Policía, estarían siendo utilizados para el desarrollo de actividades ilícitas.

Entre los elementos hallados se encuentran:

Una pistola marca Browning.

Dos cargadores para pistola.

Un cargador de fusil.

Veinticinco cartuchos calibre 5.56.

Veinticinco cartuchos calibre 9 milímetros.

Dos armas traumáticas.

Un chaleco balístico.

Once radios de comunicación.

Cinco cargadores para radio.

Cerca de 4.000 cápsulas de bazuco.

Sesenta dosis de tusi.

Cuarenta y ocho dosis de marihuana.

Tres grameras utilizadas para dosificar sustancias.

Una motocicleta recuperada.

Una motocicleta incautada.

Las autoridades consideran que este material evidencia la capacidad logística con la que presuntamente operaba esta estructura criminal en el municipio.

¿Quién es alias Harry y por qué era un objetivo prioritario?

Uno de los resultados más relevantes del operativo fue la recaptura de alias Harry, señalado como presunto cabecilla del Grupo Delincuencial Común Organizado 'Los Ducaleños'.

De acuerdo con la Policía, este hombre permanecía prófugo desde el 24 de diciembre de 2021, cuando escapó de un centro de reclusión transitorio ubicado en el municipio de Cota, en Cundinamarca. Desde entonces era buscado por las autoridades.

Alias Harry es considerado un objetivo de alto valor debido a su presunta participación en delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.

Las autoridades señalaron que su captura representa un avance importante para el esclarecimiento de diferentes hechos violentos ocurridos en la comuna Compartir y contribuye a debilitar las estructuras criminales que ejercían influencia en ese sector del municipio.