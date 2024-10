La última aparición de Pedro Sarmiento: “Los seres humanos tenemos muchísimo valor”

El fútbol colombiano está de luto. A los 68 años, falleció el histórico jugador y entrenador Pedro Sarmiento.

Sarmiento nació el 26 de octubre de 1956 en Medellín. Su carrera deportiva inició en 1976, cuando integró el plantel de Atlético Nacional siendo mediocampista. Estuvo con los ‘verdolagas’ hasta 1985 y consiguió dos ligas colombianas.

Su paso por el fútbol colombiano siguió en América de Cali. Con el cuadro ‘escarlata’ estuvo cinco años y ganó otro par de ligas.

El volante jugó 34 partidos con la Selección Colombia (1980 – 1985). Teniendo 34 años, le puso punto final a su carrera.

No obstante, siguió cerca al fútbol colombiano. Después de varios años siendo asistente técnico, el primer club que dirigió fue Independiente Medellín en 2004. Sarmiento sacó campeón al DIM en ese mismo año.

En la temporada siguiente, tomó las riendas del Deportivo Cali, club con el que también salió con un título liguero. Durante los siguientes años, dirigió Independiente Santa Fe, Cúcuta Deportivo, Pereira y Envigado.

Su regreso al DIM se dio en 2013, donde estuvo dos temporadas. Tres años después fue entrenador de Águilas Doradas. Unión Magdalena, Atlético Nacional y Once Caldas fueron otros clubes en los que dirigió.



Sarmiento fue diagnosticado con leucemia, lo que hizo que se alejara de los banquillos. Varios clubes y colegas lo apoyaron en su tratamiento.

El 17 de septiembre, la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia presentó un video en el cual él dio su testimonio.

Estuve atendiendo una enfermedad que me apareció, que me dio una leucemia. En estos casos, aparte de sentir cierto temor porque es algo que realmente no se esperaba y que el pronóstico era complicado de determinar, tuve la posibilidad de sentir un respaldo de toda la gente.