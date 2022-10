En el limbo: la situación de Falcao García que alerta en Rayo Vallecano

Justo cuando Falcao García parecía retomar su forma física y su poderío goleador con Rayo Vallecano, recibió una mala noticia que le cortará ese envión anímico que recibió tras su gol de penal al último minuto frente a Atlético de Madrid la semana pasada.

La esperanza estaba dada para que el 'tigre' continuara con su racha de goles frente al Cádiz el pasado fin de semana, en un partido que terminó en goleada 5-1 a favor del cuadro de Vallecas y que le sirvió para treparse en la décima posición de la tabla con 15 puntos.

No obstante, Falcao no fue convocado para dicho compromiso y alertó a todos sus seguidores. Más tarde se conoció que la decisión de Andoni Iraola estuvo condicionada a una molestia del jugador de la que no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo lo mantendrá por fuera de las canchas.

Falcao será baja contra Sevilla

El colombiano sufrió una lesión en el isquiotibial de una de sus piernas en el partido contra Atlético de Madrid y aunque al principio pareció ser sencilla, se conoció que lo dejará de nuevo fuera de un encuentro con Rayo Vallecano.

Según confirmó el propio Iraola, Falcao "no llegará a este encuentro", refiriéndose al de este sábado contra Sevilla. Será el segundo partido consecutivo que el delantero samario se perderá en la presente campaña, pues había tenido minutos en los 10 restantes, sumando a los dos amistosos de pretemporada.

Aunque no hay mayor información acerca de la recuperación de Falcao Gacía, el entrenador del Rayo Vallecano espera que pueda volver a tenerlo en cuenta para la siguiente fecha, que será el lunes 7 de noviembre frente al Real Madrid en el estadio de Vallecas.

El conjunto 'franjrrojo' es décimo en la tabla de la Liga de España con 15 puntos, cinco por encima de su rival de este fin de semana, Sevilla, que ha tenido un mal inicio de temporada.