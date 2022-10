El ‘Pibe’ Valderrama fue con todo y pidió premios para jugadoras de la Selección Colombia

El fútbol femenino colombiano vive su mejor momento en la historia y ello ha quedado evidenciado en los resultados que han entregado las mujeres en las diferentes competencias que se han realizado en los últimos años, en las que han logrado quedarse con medallas bastante importantes para el país.

Actualmente la Selección Colombia Femenina sub-17 se prepara para disputar la final del campeonato Mundial luego de dejar a Nigeria en el camino y de la mano de Linda Caicedo, máxima figura del equipo, el conjunto tricolor sueña con levantar el trofeo más preciado en este deporte.

Colombia no ha tenido un camino fácil a lo lardo de este campeonato mundial, sin embargo, con talento y empuje lograron clasificar a la final del torneo en donde se verán las caras nuevamente con España, seleccionado que ya venció al equipo nacional en la primera ronda.

El país está muy atento a las presentaciones del seleccionado sub-17 y unas declaraciones del presidente de la FCF, Ramón Jesurún, levantaron polémica en los últimos días luego de que afirmara que estás muchachas no eran profesionales, sino jugadores “amateur”, por lo que no recibirán ningún premio.

Sin embargo, luego de sus palabras, la Federación se pronunció y confirmó que el equipo sí recibirá incentivos por avanzar a la gran final del campeonato.

Pero sus declaraciones no quedaron ahí. El discurso de Jesurún rápidamente le dio la vuelta al país y hasta el ‘Pibe’ Valderrama, histórico de la Selección Colombia, salió a defender a estas jugadoras y pidió premios para ellas, pues sus presentaciones lo merecen.

“¿Amateur cómo? Esas peladas juegan mucho. ¿amateur cómo? ¿No ve cómo juegan? Juegan mucho, qué amateur ni qué amateur. Cuidado vamos a dar la vuelta olímpica. No le quieren pagar los premios porque no son profesionales, que suelten algo para las peladas. Las peladas se lo ganaron, eso no son regalos, se ganaron el premio las peladas, que lo saquen. ¿Cómo van a salir que no hay premios?”, dijo el referente del FPC.

"Que amateur ni que amateur, esas 'peladas' juegan mucho"

"Que suelten algo para las peladas, no es un regalo, se lo ganaron"



Las palabras del 'Pibe' Valderrama, uno de los máximos referentes del fútbol colombiano.



El video lo tome del Facebook de los colegas de Golvip Colombia pic.twitter.com/sW1k9SsX0V — Nathalia Prieto C (@nathalia_priet7) October 27, 2022

Colombia se prepara actualmente para medirse con España en el partido final de la Copa del Mundo, el cual podrá disfrutar por la pantalla del Canal RCN el próximo domingo a partir de las 8:00 a.m.