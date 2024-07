Efecto Falcao en Millonarios comienza a relucir: “Me da penita hablarle"

La llegada de Radamel Falcao García a Millonarios no solo emociona a los hinchas del equipo embajador, sino también a todos los jugadores del cuadro capitalino, quienes día a día van mostrando la admiración y el respeto por uno de los jugadores que dejó la bandera tricolor en lo más alto de fútbol del exterior.

Uno de los jugadores que no se ha cansado de expresar su admiración y respeto por Radamel Falcao García es Jovani Francisco Welch, jugador panameño que llegó al conjunto embajador, y que en medio de una entrevista contó detalles de lo que ha sido el día a día con el máximo goleador de la Selección Colombia.

Efecto Falcao en los jugadores de Millonarios

En primera instancia, el volante de primera línea fue cuestionado sobre si imaginaba entrenar en algún momento de su carrera con un jugador de renombre como Falcao, además si la contratación del máximo goleador de la Selección Colombia influyó para que su decisión fuera vestir los colores del equipo azul.

“Sí, la contratación de Falcao influyó para que me inclinara por venir a Millonarios. Yo la verdad nunca me imaginé de verdad jugar con un deportista de ese nivel. Yo lo veo entrenar todos los días y me le quedó mirando fijo (…) No lo puedo creer, todavía me da penita como hablarle”, fueron las primeras declaraciones del panameño.

Por otro lado, Jovani dejó claro que hasta el momento no ha tenido la mejor relación con Falcao, esto teniendo en cuenta que el panameño llegó hace poquito al equipo, pero en lo que ha podido ver es un jugador ejemplar y que ayuda a los jóvenes a corregir algunos errores dentro del terreno de juego.

“Es una gran persona. Hasta el momento no he hablado mucho con él, pero veo que con los compañeros es bien, hace joda y todo, pero al momento de entrenar es serio. Es humilde”, finalizó el nuevo jugador de Millonarios.



Recibimiento de Falcao en Bogotá

Al ritmo de tambores, trompetas y estridentes gritos, miles de hinchas recibieron al astro Radamel Falcao hace un par de semanas frente a un hotel de la capital colombiana, mientras el delantero se prepara para estrenarse en Millonarios.

Disimulando las lágrimas, Falcao salió hasta la entrada de su hotel, en el norte de Bogotá, sobre las 8:00 p.m. y permaneció allí, custodiado por policías, durante unos minutos, mientras era ovacionado por la multitud iluminada por bengalas que dejaban una estela de color azul.