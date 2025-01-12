Así se jugará la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en medio de crisis aérea

La Dimayor anunció la programación de la Fecha 5 de los cuadrangulares, una jornada que promete mantener el suspenso en la Liga BetPlay y que podría definir a los finalistas del segundo semestre.

Con horarios confirmados y escenarios listos, los equipos de los grupos A y B se preparan para afrontar duelos determinantes que podrían cambiar por completo el panorama del torneo.

¿Cómo quedó organizada la Fecha 5 del Grupo A?

En el Grupo A se vivirán dos compromisos que tienen en vilo a sus hinchas. El clásico antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín se jugará el jueves 4 de diciembre a las 6:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, un duelo que llega con presión para ambos clubes, especialmente por lo ajustada que ha sido la tabla en las fechas anteriores.

Más tarde, a las 8:35 p. m., el turno será para el enfrentamiento entre Junior de Barranquilla y América de Cali, un partido que se disputará en el Metropolitano y que podría consolidar a uno de los dos como firme candidato a la gran final.

El cuadro barranquillero llega con impulso por los resultados recientes, mientras que los escarlatas están obligados a sumar para mantenerse en la lucha.

Partido clave en el Grupo B en la fecha 5 de los cuadrangulares

El Grupo B tendrá su actividad el miércoles 3 de diciembre, iniciando con el duelo entre Fortaleza e Independiente Santa Fe a las 6:20 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo.

Aunque ambos equipos ya no tienen opciones matemáticas de clasificar, buscarán cerrar su participación con dignidad y sumar puntos para la reclasificación.

La verdadera tensión llegará a las 8:30 p. m., cuando Atlético Bucaramanga reciba a Deportes Tolima en el estadio Américo Montanini.

Este compromiso será determinante, pues los pijaos parten con ventaja en la tabla y cuentan con el punto invisible, un factor que complica aún más las aspiraciones del conjunto santandereano. Con Tolima líder y Bucaramanga obligado a ganar, el partido se perfila como uno de los más emocionantes de la jornada.

La Fecha 5 promete emociones fuertes y podría dejar prácticamente definido quiénes pelearán por el título.