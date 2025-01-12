Policía vigiló el VAR en gol de Junior a Nacional y se hizo viral: el 'tiburón' acaricia la final

En el Estadio Metropolitano, Junior de Barranquilla derrotó de manera agónica a Atlético Nacional en un partido que parecía destinado al empate.

La anotación que definió el triunfo no solo paralizó a los jugadores y al cuerpo técnico del equipo local, sino que incluso un uniformado de la Policía terminó observando de cerca la acción polémica que revisó el VAR.

La jugada que detuvo al estadio entre Junior vs. Nacional

El gol que abrió la celebración llegó en tiempo de adición, cuando Steven Rodríguez empujó el balón al fondo de la red luego de un centro preciso desde el costado.

Sin embargo, el festejo se congeló casi de inmediato: el juez de línea levantó la bandera y el árbitro central señaló fuera de lugar.

La revisión del VAR inició y, como suele ocurrir en estos momentos, los nervios se apoderaron de cada sector del Metropolitano.

Jugadores, asistentes y parte del cuerpo técnico de Junior se acercaron a uno de los monitores externos para observar los trazos del videoarbitraje.

Entre los curiosos apareció un policía que, como cualquier aficionado, se inclinó hacia la pantalla para analizar la jugada. Su gesto de aprobación cuando vio la habilitación se volvió viral en redes sociales.

El gol del triunfo de Junior fue celebrado hasta por un policía

Tras varios minutos de suspenso, el VAR confirmó que Steven Rodríguez estaba en posición válida gracias a la habilitación de Facundo Batista. La decisión desató una explosión en el estadio, que celebró con fuerza un gol vital en la lucha por la clasificación.

La imagen del uniformado, señalando que todo estaba correcto, generó cientos de comentarios humorísticos en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Con este resultado, Junior alcanzó la punta del grupo y llega con ventaja a la recta final de los cuadrangulares. Ahora, dependerá de sí mismo para avanzar, mientras la escena del policía “revisando” la jugada sigue dando de qué hablar en todo el país.