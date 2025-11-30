CANAL RCN
Deportes

Junior derrotó a Nacional con un ‘Metro’ a reventar y tomó ventaja en el grupo

Junior de Barranquilla le ganó a Atlético Nacional sobre el final del encuentro y se acomodó en el liderato del grupo.

Junior
Foto: @JuniorClubSA

Noticias RCN

noviembre 30 de 2025
08:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Junior de Barranquilla vivió una noche llena de carácter y determinación en el Metropolitano. El cuadro rojiblanco se impuso 2-1 ante Atlético Nacional en la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, resultado que lo dejó como líder del Grupo A con 8 puntos, mientras que el conjunto antioqueño quedó relegado al segundo lugar con 5 unidades.

El partido tuvo todos los condimentos de un duelo decisivo: emociones, cambios de ritmo, golpes anímicos y un final dramático en el que Junior terminó imponiendo su autoridad en casa. A pesar de comenzar en desventaja, el equipo barranquillero no se desesperó y, empujado por su afición, encontró la manera de revertir un marcador que parecía complicarse más de la cuenta.

Nacional golpeó primero, pero Junior respondió con coraje

Atlético Nacional encontró la apertura del marcador en la primera mitad, luego de una jugada desde el tiro de esquina en la que Dairon Asprilla ganó en el salto y conectó un cabezazo certero, imposible para el portero local. Ese gol obligó a Junior a replantear su postura, pues el visitante se replegó con orden y buscó cerrar los espacios para impedir la reacción barranquillera.

Junior anotó el primero frente a Nacional, el ‘Metro’ explotó, pero el VAR lo anuló
RELACIONADO

Junior anotó el primero frente a Nacional, el ‘Metro’ explotó, pero el VAR lo anuló

Sin embargo, los dirigidos por el cuerpo técnico rojiblanco mantuvieron la calma y el control de la pelota. La insistencia por las bandas comenzó a generar peligro, aunque faltaba precisión en el último toque. El partido necesitaba un revulsivo, alguien capaz de desequilibrar desde la banca para cambiar la historia del encuentro.

Joel Canchimbo, el héroe inesperado que cambió el destino del partido

Ese impulso llegó con Joel Canchimbo, quien ingresó desde el banquillo para revolucionar el compromiso. Primero, aprovechó un rebote en el área para marcar el 1-1, llenando de energía al Metropolitano y devolviendo la esperanza a Junior. Pero su protagonismo no terminó ahí.

Cuando el reloj ya marcaba los últimos instantes del tiempo reglamentario, Canchimbo volvió a aparecer, esta vez con un centro preciso al corazón del área. Allí, Steven Rodríguez anticipó a los defensores y anotó el 2-1 definitivo, desatando la locura en las tribunas y asegurando tres puntos fundamentales para los barranquilleros.

Tolima eliminó a Santa Fe y puso un pie en la gran final del fútbol colombiano
RELACIONADO

Tolima eliminó a Santa Fe y puso un pie en la gran final del fútbol colombiano

Junior no solo remontó, sino que demostró que tiene plantel, carácter y alternativas para pelear seriamente por un cupo en la gran final. Nacional, por su parte, deberá reponerse rápido si quiere seguir con vida en el Grupo A.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Junior de Barranquilla

Junior anotó el primero frente a Nacional, el ‘Metro’ explotó, pero el VAR lo anuló

Atlético Bucaramanga

Bucaramanga sueña y Tolima se acerca: así están las cuentas del Grupo B

Botafogo

¡Pero qué golazo! Jordan Barrera marcó tremendo tanto de chilena con Botafogo

Otras Noticias

Salario mínimo

Colombia inicia negociación del salario mínimo 2026: propuestas entre 7% y 11% de incremento

Gobierno y centrales proponen aumentos superiores al 10%, mientras gremios sugieren 7% considerando inflación y la productividad.

Historias

Con Julián Pinilla: Así transformaron la vida de una familia campesina por medio de una casa digna en Villa Pinzón

En una vereda de Villa Pinzón, una familia campesina que durante años vivió entre paredes húmedas y pisos deteriorados recibió una nueva oportunidad para reconstruir su vida.

Abuso a menores

Infancia en la mira: la ruta del reclutamiento infantil en Colombia

Enfermedades

Insomnio: expertos explican sus causas y principales afectaciones para la salud

Honduras

Elecciones en Honduras: Trump amenaza con retirar la ayuda al país latino si no gana Asfura