"La mala para el América": futbolista colombiano arremetió contra los 'escarlatas'

En medio del ambiente caliente que rodea los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, un comentario inesperado encendió nuevamente la conversación en redes sociales.

"La mala para el América de Cali" se convirtió rápidamente en una frase tendencia después de que un futbolista colombiano, hoy en el exterior, hiciera duras revelaciones sobre su paso por el conjunto vallecaucano durante una transmisión en vivo.

Kevin Viveros se fue en contra de América de Cali

Kevin Viveros, delantero que actualmente integra la plantilla del Athletico Paranaense de Brasil, aprovechó su periodo de descanso tras ascender con su club para interactuar con sus seguidores.

Todo transcurría con normalidad hasta que uno de los usuarios le preguntó por su etapa en el fútbol colombiano, un tema que desató una respuesta directa que sorprendió a muchos.

Sin rodeos, el atacante aseguró que no guarda un buen recuerdo de su paso por el América de Cali. Incluso recordó el gol que marcó en el estadio Pascual Guerrero, anotación que según él celebró con especial intensidad por asuntos personales ligados a su experiencia en la institución.

Las declaraciones, expresadas sin filtro, se difundieron rápidamente en plataformas digitales, generando reacciones encontradas entre hinchas y comentaristas deportivos.

La mala para el América de Cali, ellos saben que el día que les hice el gol en el Pascual yo se los celebré.

Los motivos detrás del rechazo de Kevin Viveros con América

Al ser consultado por la razón de esa postura, Viveros explicó que en su etapa con el cuadro escarlata vivió situaciones que lo hicieron sentir subvalorado.

Señaló que fue tratado “como un jugador que apenas llega a las divisiones menores”, pese a que ya había debutado profesionalmente. Esa sensación, según él, alimentó el distanciamiento que hoy mantiene con el club.

Incluso algunos compañeros presentes en la conversación le sugirieron moderar sus palabras, pero el futbolista continuó con su relato, asegurando que esta no es la primera vez que habla del tema y que en entrevistas anteriores ya había contado por qué decidió salir del equipo rojo.