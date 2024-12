🔴EN VIVO🔴 Siga en directo la definición del finalista del Grupo B del FPC

Este domingo 8 de diciembre se disputará la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-II y por el lado del Grupo B, Once Caldas, Tolima y Junior de Barranquilla son los equipos que tienen grandes chances de clasificar a la gran final del fútbol colombiano.

Once Caldas estará visitando a Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro y el ‘blanco blanco’ es el más opcionado para llegar a la gran final del fútbol colombiano, pues deberá ganar para no esperar ningún otro resultado y en caso de empatar, Junior no podría ganar por más de cuatro goles en su visita al América de Cali.

Por su parte, Junior debe vencer al América en el Pascual Guerrero y esperar que Once Caldas y Tolima se quiten puntos en Ibagué.

Deportes Tolima vs. Once Caldas EN VIVO

América vs. Junior EN VIVO