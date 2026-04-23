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Lamine Yamal se pierde el cierre de temporada y genera incertidumbre para el Mundial

Barcelona confirmó que Lamine Yamal se pierde lo que resta de la temporada y es duda para el Mundial.

Lamine
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 23 de 2026
07:58 a. m.
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El fútbol europeo recibe un duro golpe con la confirmación de la lesión del joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien no podrá volver a jugar en lo que resta de la temporada. El club azulgrana informó que el atacante sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, situación que será tratada de manera conservadora, con la mira puesta en su recuperación total.

La noticia genera preocupación tanto en el entorno del Barcelona como en la selección española, aunque desde la institución catalana mantienen el optimismo respecto a su evolución. Según el comunicado oficial, el futbolista quedaría disponible para disputar el Mundial de 2026, objetivo que ahora se convierte en la principal prioridad para su proceso de recuperación.

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Una lesión que encendió las alarmas en el Camp Nou

El incidente ocurrió durante el compromiso de Liga frente al Celta de Vigo, en el que el Barcelona se impuso por 1-0. Yamal fue protagonista al convertir el penal que significó la victoria, pero su reacción tras el gol encendió las alarmas de inmediato. Lejos de celebrar, el joven delantero se dejó caer sobre el césped y solicitó asistencia médica, evidenciando molestias claras en su pierna izquierda.

Tras el encuentro, el entrenador Hansi Flick ya había anticipado su preocupación. El técnico alemán reconoció que el jugador había sentido una molestia y consideró inusual que abandonara el terreno de juego sin motivo aparente. Las pruebas médicas realizadas posteriormente confirmaron los peores temores.

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El Barcelona deberá cerrar la temporada sin su joya

La baja de Lamine Yamal supone un desafío importante para el Barcelona, que actualmente lidera la Liga con una ventaja considerable sobre su perseguidor más cercano, el Real Madrid. A falta de seis jornadas para el final del campeonato, el equipo deberá sostener su rendimiento sin una de sus principales figuras ofensivas.

Más allá del impacto inmediato en el club, todas las miradas se centran ahora en su recuperación de cara al Mundial que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. La selección de España confía en poder contar con una de sus mayores promesas, cuyo talento ha sido determinante en la presente campaña.

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El proceso de rehabilitación será clave en los próximos meses. Mientras tanto, el entorno del jugador apuesta por la prudencia y por evitar cualquier riesgo que pueda comprometer su futuro. La temporada termina antes de tiempo para Yamal, pero su historia en la élite apenas comienza.

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