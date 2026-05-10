Barcelona venció al Real Madrid y se coronó campeón de LaLiga anticipadamente

FC Barcelona volvió a reinar en España. El conjunto azulgrana se proclamó campeón de LaLiga por segundo año consecutivo y alcanzó su título número 29 tras derrotar 2-0 al Real Madrid en un Camp Nou completamente encendido.

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El clásico español terminó siendo una auténtica fiesta para los dirigidos por Hansi Flick, que consiguieron asegurar matemáticamente el campeonato a falta de tres jornadas para el final del torneo.

Los goles de Marcus Rashford y Ferran Torres fueron suficientes para sentenciar un partido que el Barcelona manejó con autoridad desde el inicio.

El equipo catalán mostró personalidad, intensidad y contundencia en los momentos claves del encuentro. Desde los primeros minutos tomó el control del balón y golpeó rápidamente a un Real Madrid que nunca logró reaccionar.

Rashford y Ferran Torres desataron la fiesta en el Camp Nou

La celebración comenzó temprano. Apenas al minuto 9', Marcus Rashford aprovechó un espacio dentro del área y definió con categoría para abrir el marcador. El tanto desató la locura en las tribunas y le dio tranquilidad a un Barcelona que siguió atacando.

Solo nueve minutos después apareció Ferran Torres para ampliar la ventaja. El atacante español definió tras una jugada colectiva que dejó sin respuesta a la defensa madridista. Con el 2-0, el Camp Nou entendió que el título estaba muy cerca.

Mientras tanto, el Real Madrid sufrió otra noche complicada en una temporada que terminará sin títulos, algo que ha generado fuertes críticas entre sus aficionados.

Un campeonato especial para Hansi Flick

Más allá de lo deportivo, la noche tuvo una carga emocional importante para Hansi Flick. Horas antes del compromiso, el entrenador alemán había recibido la noticia del fallecimiento de su padre.

Por eso, el título terminó siendo un homenaje lleno de emoción para el técnico, quien celebró junto a sus jugadores uno de los campeonatos más significativos de su carrera.