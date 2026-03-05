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Barcelona femenino alcanza su sexta final consecutiva de la Champions

La fiesta azulgrana fue completa con la reaparición de su estrella y tres veces Balón de Oro, Aitana Bonmatí.

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AFP

mayo 03 de 2026
01:07 p. m.
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El Barcelona se clasificó este domingo para su sexta final consecutiva de la Liga de Campeones femenina tras derrotar 4-2 al Bayern Múnich en el Camp Nou (ida: 1-1).

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La fiesta azulgrana fue completa con la reaparición de su estrella y tres veces Balón de Oro, Aitana Bonmatí, quien volvió a las canchas después de cinco meses de baja.

Goles y dominio azulgrana

El conjunto dirigido por Pere Romeu impuso su ritmo desde el inicio frente a un Bayern replegado. Salma Paralluelo abrió el marcador al minuto 13, pero Linda Dallmann igualó rápidamente (17).

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La respuesta llegó con un disparo ajustado de Alexia Putellas (21), que firmó luego un doblete con otro tanto en el 58. Ewa Pajor amplió la ventaja con un cabezazo (54), dejando el partido prácticamente sentenciado.

Suspenso en el tramo final

El ingreso de Bonmatí al minuto 68 fue recibido con una ovación de los 60.000 espectadores presentes. Sin embargo, los cambios restaron solidez al Barça y el Bayern aprovechó para presionar.

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Pernille Harder recortó distancias con un potente disparo raso (71) y estuvo cerca de marcar el tercero, aunque su gol en el 89 fue anulado por falta previa. Pese al empuje alemán, el Barcelona resistió y aseguró su pase a la final.

Próxima cita en Oslo

Las azulgranas buscarán el cuarto título europeo de su historia —tras los logrados en 2021, 2023 y 2024— el próximo 23 de mayo en Oslo, donde se medirán al Olympique de Lyon, verdugo del Arsenal en la otra semifinal.

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