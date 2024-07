¡Gol clave de Borré! Rafael Santos anotó en el último minuto para Internacional: vea la anotación

En un dramático final, Rafael Santos Borré se convirtió en el héroe de la noche para Internacional de Porto Alegre al anotar un gol crucial en los últimos minutos del encuentro contra Bahía. El delantero colombiano logró igualar el marcador 1-1 en el partido correspondiente a la jornada 20 del Brasileirao, salvando a su equipo de una derrota potencial.

El gol de Borré llegó en el minuto 89, cuando el atacante barranquillero demostró su presencia en el área rival. Tras un remate fallido por parte de un compañero, el balón quedó suelto frente al portero Marcos, y Borré no desaprovechó la oportunidad. Con gran determinación, se hizo con el rebote y, con un certero disparo de pierna derecha, envió el balón al fondo de la red, asegurando un empate que resultó ser vital para su equipo.

Rafael Santos Borré se pronunció con gol agónico ante Bahía

Este tanto es significativo para el delantero, ya que marca su cuarto gol desde su llegada al Internacional, el segundo en la Serie A de Brasil. Los dos goles anteriores fueron en la Copa Sudamericana, y su última anotación en la liga brasileña databa del 29 de mayo, cuando había marcado en una derrota por 1-2 ante Belgrano en el torneo continental.

El encuentro en el Estadio Beira-Rio había comenzado con Bahía tomando la delantera. David Duarte abrió el marcador para el equipo visitante a los 13 minutos, poniendo presión sobre Internacional de Porto Alegre. Sin embargo, el gol de Borré permitió que el equipo sumara un punto importante, dejando a Internacional con 20 puntos y en el puesto 14 de la tabla, apenas tres unidades por encima de la zona de descenso.

Rafael Santos Borré: el héroe de Internacional

Este gol llega en un momento especialmente relevante para Borré, quien había expresado recientemente su frustración por no poder rendir al nivel esperado con su nuevo equipo. "No he podido competir como quería desde mi llegada y alcanzar mi máximo nivel", había afirmado el colombiano. "Cuando empezamos a encontrar ritmo, tuve que unirme a los amistosos con la Selección, luego vinieron las inundaciones y la Copa América", añadió el jugador.

El gol de Borré no solo le dio a Internacional un respiro en la lucha por evitar el descenso, sino que también reafirma su importancia dentro del equipo y su potencial para seguir marcando la diferencia en la temporada.