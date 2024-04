¿Xabi Alonso o Lorenzo? Gustavo Puerta comparó a sus dos entrenadores y habló del estilo de juego

Históricamente se ha catalogado a la liga de Alemania como una de las famosas cinco grandes de Europa, pero en el último tiempo esa afirmación ha despertado un álgido debate por la hegemonía casi inquebrantable del Bayern Múnich y la enorme superioridad que le saca al resto de equipos.

Pero esta temporada fue particularmente maravillosa. Bayer Leverkusen rompió la larga racha de once títulos seguidos del Bayern ganando la Bundesliga y se alzó esta temporada con su primera consagración en la historia en el rentado local.

Y no fue de cualquier manera. Hasta el momento, el equipo lleva 45 partidos consecutivos sin perder y en cada encuentro mostró un estilo de juego ofensivo e intenso digno de competir en la élite mundial, además de un espíritu competitivo de cada jugador que seguramente habrá contagiado a los clubes más grandes del mundo de ficharlos.

Por eso, para el fútbol colombiano enorgullece tener a un jugador ahí. No es protagonista ni tampoco ha tenido los minutos deseados, pero solo Gustavo Puerta sabe lo bien que está experiencia le cae a su vida personal y a su carrera profesional sobre todo pensando a futuro.

Ser dirigido por uno de los mejores jugadores del siglo en su misma posición como lo fue Xabi Alonso, y encima estar rodeado de futbolistas de enorme calidad, lo hacen aprender y crecer. Él mismo es autocrítico y sabe que en su primera experiencia en primera división es difícil ser protagonista y más viniendo de la segunda división de Colombia. Por eso mismo es que más que una tristeza, le llena de orgullo haber sido tenido en cuenta desde el inicio para quedarse en el equipo y no salir a préstamo.

Gustavo Puerta: de la importancia de Xabi Alonso a su futuro en Bayer Leverkusen

Puerta ofreció una rueda de prensa desde Alemania en la que tuvo contacto con Noticias RCN. El jugador se refirió a este mágico año vivido con Bayer Leverkusen y Xabi Alonso, y también dejó ver sus intenciones para el futuro.

"La verdad que para mi como jugador es un privilegio tener a esta clase de personas y de futbolistas porque fue uno de los mejores en su posición (Xabi Alonso). Para mí es un privilegio tenerlo de técnico, me ha enseñado y he aprendido muchas cosas. Es una persona que que día a día te enseña, que día a día te lleva a dar el máximo, entonces es una persona que te ayuda mucho cada día a mejorar y a explotar tu potencial", declaró el vallecaucano ante la pregunta de Noticias RCN.

Acerca de si buscará una cesión para la próxima temporada o si prefiere seguir creciendo de la mano de Xabi Alonso, Puerta fue sincero y confeso que aunque para él es difícil no tener minutos y ver los partidos desde el banco de suplentes, sabe muy bien que es parte del proceso de aprender y que en algún momento le llegará la oportunidad.

"Esto es parte del proceso, es un poco difícil para uno como futbolista porque uno siempre quiere jugar, pero ahorita me ha tocado un poco desde afuera y esto me ha servido para para madurar y llenarme un poco de esa experiencia que al final me va a servir para más adelante, entonces ya ahorita esperar qué se viene, esperar que termine la temporada y ahí tomar una decisión", apuntó.

Puerta y la comparación entre Xabi Alonso y Néstor Lorenzo

Gustavo Puerta recibió su primera convocatoria a una Selección Colombia de mayores en la última fecha Fifa en marzo, y aunque no jugó, fue bien valorado por Néstor Lorenzo.

La selección vive un momento similar que el Bayer Leverkusen. No ha perdido desde la llegada de Lorenzo y se perfila como candidata para la Copa América, mostrando un espíritu competitivo demoledor y un juego intenso yendo siempre al frente y buscando el arco rival.

Al comparar los estilos de juego de Xabi Alonso y Néstor Lorenzo, Gustavo Puerta marcó las diferencias, pero dejó claro que ambos hacen énfasis en que el objetivo sea siempre ganar y dominar al rival.

"Como todos lo saben el estilo de Xabi es de tener mucho más el balón, de muchas posesiones largas, de llegar a campo rival teniendo mucha posesión, muchos pases en corto, entonces creo que es muy diferente. En la selección es un poco más vertical, es un poco más directo y más rápido en el ataque y en las transiciones. Son dos estilos un poco diferentes, uno como jugador se tiene que acostumbrar a todos los estilos de todos los técnicos. Son dos estilos diferentes que a cada uno de los dos les sirve mucho", sentenció.