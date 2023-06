Hijo de René Higuita no se quedó callado y le envió un mensaje a los hinchas de Millonarios

Este jueves 29 de junio se cumplen cinco días de la final entre Millonarios y Atlético Nacional y siguen llegando comentarios de ambas partes, celebrando o lamentado la histórica conquista de los dirigidos por Alberto Gamero. El hijo de René Higuita, conocido por burlarse del cuadro 'embajador', 'agachó la cabeza', felicitó a los 'azules' y se tomó con humor los mensajes que ha recibido por parte de la hinchada capitalina.

Andrés Higuita, quien vaciló a Millonarios cuando Atlético Mineiro los eliminó de la Copa Libertadores, dijo que los seguidores del cuadro bogotano tienen "estalladas" sus redes sociales. El hijo del histórico arquero 'verdolaga', dijo que este intercambio de burlas hace parte del fútbol.

Las declaraciones del hijo de 'El Loco'

"Me tienen estalladas las redes sociales los hinchas de Millonarios y con toda la razón. Yo les he hecho mucho bullying, lo acepto; y bueno les llegó el momento a ellos, es lo más normal, esto es fútbol. Este es folclore del fútbol, así se vive. En este momento lo merecemos, están en su momento y desde que no pase los límites de la violencia, creo que todo es válido y respetable. Estoy leyendo algunos mensajes que me han sacado una sonrisa", empezó diciendo el hijo del exguardavallas paisa, en un video que publicó en su cuenta de TikTok.

"Volveremos más fuertes"

Sin embargo, Higuita le hizo una advertencia a la hinchada 'albiazul'. Por un lado, aceptó que Millonarios mereció quedarse con el título de la Liga Colombiana 2023-I; pero dijo que pronto "llegará el momento" de los 'verdes' de Antioquia.



"Disfruten el título, muy merecido, creo que Millonarios fue un justo campeón y volveremos más fuertes, llegará nuestro momento", concluyó.