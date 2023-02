Linda Caicedo, de Villagorgona para el mundo: la historia de la primera colombiana en jugar en el Real Madrid

Debut precoz, subcampeonato mundial Sub-17 y un lugar dorado en la selección pese a su corta edad: con el fichaje de Linda Caicedo, el Real Madrid conquista a la joven prodigio del fútbol femenino de Colombia.

"@Linda__caicedo ya es madridista!", anunció el club español este viernes en Twitter.

De frenillos, cabello tejido y una velocidad a la altura de su vertiginosa carrera, la jugadora de 18 años firmó con los "merengues", procedente del Deportivo Cali.

Caicedo, capaz de ocupar todas las posiciones del ataque, llega a la 'Casa Blanca' dos días después de cumplir la mayoría de edad y tras meses de especulaciones sobre su futuro, en los que fue relacionada con otros clubes como el Barcelona.

A mediados de 2022 Colombia jugó la final de la Copa América contra Brasil, luego de que Caicedo marcara un gol decisivo ante Argentina en la semifinal siendo una adolescente. Después llegó a cuartos del Mundial Sub-20 y quedó a puertas del título en la máxima cita Sub-17 con una derrota en la final, que ganó España.

Fue un año de gloria para el fútbol femenino colombiano, que padece la falta de apoyo y el machismo. "La selección realmente me abrió muchísimas puertas", reconoció Caicedo en un rueda de prensa reciente en Bogotá.

"Que me tengan en cuenta en las tres selecciones, Sub-17, Sub-20 y mayores, me ha hecho crecer mucho en lo personal, también futbolísticamente he mejorado muchísimas cosas", agregó la segunda mejor jugadora del mundo el año pasado según los Globe Soccer Awards.

En el Real Madrid, que busca su primer título de liga española, la consentida del fútbol colombiano preparará el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que empieza el 20 de julio.

"Marca la historia, sigue abriendo puertas, es un parámetro de éxito", aseguró a la AFP la exseleccionadora colombiana Myriam Guerrero.

Inspiradora

Desde 2019 la menuda Caicedo da pasos agigantados detrás de la pelota. Siendo una niña rompió estereotipos al ser la primera mujer en ingresar a la escuela de fútbol de Villagorgona (suroeste), el caserío en el que creció cerca a Cali.

El 15 de julio de 2019, con 14 años, debutó en el fútbol profesional con el América de Cali. A los 79 minutos tomó el balón cerca a la mitad de la cancha, emprendió el recorrido con rumbo al arco dejando a tres rivales por el camino y definió magistralmente ante la portera.

La novata del grupo fue fundamental para ganar el título de la liga colombiana. Además fue goleadora del torneo con 7 tantos. Solo las normas de la Conmebol frenaron su osadía sobre el césped en ese 2019 de ensueño.

Debía disputar la Copa Libertadores, pero los menores de 16 años tenían prohibido jugar el torneo de clubes más importante del continente, en un esfuerzo por desincentivar la explotación laboral infantil.

En un movimiento audaz se fue al Deportivo Cali, eterno rival de "La Mechita", y volvió a quedar campeona en 2021.

Linda Caicedo se ha convertido en la heroína de las futbolistas colombianas y motivo de inspiración para mujeres, jóvenes y comunidades afrodescendientes, marginados históricamente en Colombia.

La embajada de Estados Unidos en Bogotá la nombró "embajadora de la juventud resiliente".

En un país fanático del balompié, las futbolistas denuncian constantemente precariedades laborales, abusos y machismo.

"Estoy muy joven, inspirar a varios jóvenes me llena de mucho orgullo, no me carga de responsabilidad, tengo que ser yo, disfrutar dentro del campo", asegura Caicedo.

"Fenómeno mundial"

En un vuelo sin escalas, saltó directamente a la selección de mayores. Jugando como local se consolidó como mejor jugadora de la Copa América 2022.

Luego disputó dos mundiales (Sub-17 y Sub-20) en dos meses. El subcampeonato en India es la conquista más importante que ha tenido Colombia en Copas del Mundo de cualquier categoría.

Esas credenciales la llevaron a estar en el once ideal de la Conmebol y a ser considerada como la mejor jugadora Sub-20 del mundo, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

Carlos Paniagua, entrenador de la Sub-17, no escatima en elogios hacia su pupila: "Estamos hablando de la mejor jugadora del mundo Sub-20 (...) Ella es el tesoro que tenemos nosotros en el fútbol femenino de Colombia".

Astros del fútbol colombiano, como el exinternacional Faustino Asprilla, advierten sobre su ascenso galopante. "Creo que estamos al frente de un fenómeno mundial, es impresionante lo que juega (...) para ser tan joven entiende muy bien el juego", señaló el 'Tino' en 2022.