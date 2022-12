“Quería solo darle la mano”: neerlandés, decepcionado de actitud de Messi

Lionel Messi sacó su actitud más ‘maradoniana’ posible este viernes en la clasificación de Argentina a semifinales de Catar 2022 tras vencer a Países Bajos y el astro argentino se enfrentó con varios protagonistas neerlandeses al finalizar el encuentro, entre ellos, Wout Weghorst, quien habló y dio a conocer su versión de los hechos.

Sobre el césped, Messi tuvo varios momentos de carácter ante los rivales y las cámaras captaron también cuando se acercó al banquillo neerlandés y recriminó al exfutbolista Edgar Davids, integrante del cuerpo técnico de Países Bajos, haber hablado demasiado.

Le puede interesar: Francia superó a Inglaterra y sueña con repetir el título de la Copa del Mundo

¿Qué mirás, bobo?

En una entrevista post-partido se dio el otro gran momento de Messi en 'modo enfadado' de la noche, cuando mientras hablaba con la televisión argentina TyC Sports interrumpió y se dirigió a una persona fuera de foco, a la que dijo "Qué mirás bobo, qué mirás bobo, andá, andá para allá bobo, andá para allá".

El periodista que le entrevistaba, Gastón Edul, intervino para devolver las aguas a su cauce: "Tranquilo, Leo".

La prensa desveló poco después la identidad del personaje con el que hablaba Messi, que no sería otro que el jugador neerlandés Wout Werghorst, el hombre que con su doblete envió el partido a la prórroga.

“Yo quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona”, fue lo que dijo el neerlandés a los medios de comunicación acerca de la mala situación que se presentó.

Si esto lo hace Cristiano nos lo ponen hasta en la sopa, pero claro como es Messi no pasa nada. pic.twitter.com/TsrCrigCLi — Rachel Berry (@tpwkrachel_) December 10, 2022

Messi también mostró los dientes en sus declaraciones después del partido al cargar contra el árbitro, el español Mateu Lahoz, considerando que "no estuvo a la altura".

"No se puede poner un árbitro así para unos cuartos de final de un Mundial", dijo.

Messi se vistió el traje de capitán. Habla largamente después de cada partido, más que nunca, y fue el elegido como portavoz del vestuario después de la derrota del debut ante Arabia Saudita.

"Es buena persona, pero no tiene personalidad. No tiene mucha personalidad como para ser líder", dijo en 2016 Diego Maradona a Pelé en una charla distendida que creía privada y que fue revelada por un micrófono abierto, durante un acto en París.

A sus 35 años y con cinco Mundiales a sus espaldas, Messi parece ahora con más personalidad que nunca.