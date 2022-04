Eterno, 'coloso': así fueron los homenajes en partidos de Liga BetPlay a Freddy Rincón

Como debe ser, el adiós a un grande se ha hecho sentir en el país. Desde que inició la fecha 16 de la Liga BetPlay, en todos los estadios de Colombia le han rendido un sentido homenaje a quien es uno de los máximos exponentes de todos los tiempos de nuestro balompié: Freddy Rincón.

Justo en el día en el que se le dio el último adiós en una sentida ceremonia en el Pascual Guerrero en la mañana de sábado, a la que acudieron familiares y amigos de la talla de Francisco Maturana, Jorge Luis Pinto, Faustino Asprilla, René Higuita, Faryd Mondragón, René Higuita, Juan Carlos Osorio, entre otros, el rentado local no se ha quedado atrás y ha recordado la memoria del legendario exjugador.

Ya Independiente Santa Fe -club en el que debutó Rincón- había comenzado este viernes con la senda de homenajes hacia el 'coloso de Buenaventura'. En la previa del partido contra Alianza Petrolera en el estadio El Campín, los parlantes vibraron con la pegajosa melodía de 'Un'estate Italiana', la canción oficial del Mundial de Italia de 1990 y en el cual se empezó a escribir con letras doradas la historia de Freddy en la Selección Colombia con aquel mítico gol para el empate 1-1 contra Alemania Federal.

Los honores continuaron el sábado. En los partidos Once Caldas vs Cortuluá, Tolima vs Pasto, La Equidad vs Jaguares y Junior de Barranquilla vs Bucaramanga, los jugadores se reunieron el círculo de la mitad de la cancha y guardaron un minuto de silencio en señal de luto por la muerte del histórico '19' de la 'tricolor'.

Quizás la imagen distinta al tradicional minuto de silencio, aparte del que vino por cuenta de Santa Fe, fue una muy conmovedora por parte de Alexis García, entrenador de Equidad y quien fuera compañero del 'coloso' en la Selección Colombia en aquel recordado Mundial de Italia, en el que el combinado 'cafetero' alcanzó por primera vez los octavos de final de una Copa del Mundo, todo gracias al gol de Rincón.

Durante el acto de silencio por parte de los jugadores, García empuñó una camiseta del cuadro 'asegurador' con el número '19' en la espalda y que arriba tenía escrito 'Freddy', en clara alusión a su gran amigo, que ahora lo (nos) acompaña desde el cielo.

Así fue el minuto de silencio en Tolima vs Pasto