Jorge Luis Pinto se quebró en homenaje a Freddy Rincón: "Es ejemplo de vida para el país"

Si alguien puede decir que conocía a Freddy Rincón como a nadie, ese es Jorge Luis Pinto. En 1986 dio el aval a las directivas de Independiente Santa Fe para que el entonces joven 'coloso' integrara las divisiones menores del club y meses más tarde, debutara como profesional.

A partir de ahí fue su mentor. Fiel a su estilo, Pinto le inculcó a Rincón que para llegar al estrellato debía ser un futbolista integral, pues aparte de ser un mago dentro de la cancha, tenía que comportarse a la altura de un profesional para no salirse del camino promisorio que ya le veían. Y así sucedió.

Freddy hizo caso y heredó la disciplina del DT santandereano, gracias a la que, en parte, llegó a despuntar en equipos de renombre en el mundo como Palmeiras, Corinthians, Napoli y Real Madrid.

Por eso, la palabra de Jorge Luis Pinto era una de las más esperadas en la ceremonia de despedida de Freddy Rincón que se celebró en la mañana de este sábado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, y no traicionó. Contó anécdotas desconocidas del exjugador y rompió en llanto al describirlo como persona y como futbolista.

"Cuando Freddy Rincón llegó a Santa Fe, no tenía ni guayos. Tan sencillo que era, tan humilde que era. Por eso llegó a donde estaba. No había jugado ni tres partidos y me preguntaban qué íbamos a hacer con él, y les contesté, en este equipo juega Freddy Rincón y diez más", contó el entrenador en el inicio de su discurso.

Además, Pinto siguió ahondando en las raíces de Rincón, y con la voz cortada, destacó que a pesar de la fama que adquirió en su carrera como futbolista, mantuvo siempre la humildad en la que nació y a punta de trabajo y esfuerzo, sin que nadie le regalara nada, logró cumplir el sueño de brillar en su gran pasión: el fútbol.

"Yo pienso que Freddy es un ejemplo de vida para este país, un ejemplo de transformar la humildad en grandeza. Su padre era humildad y grandeza (...) No se imaginan y acá hay algunos testigos, de cómo llegó Freddy a Santa Fe, con que sencillez y con que humildad. No he tenido un jugador que tenga una capacidad de trabajo de Freddy Rincón, un hombre de oficio, de trabajo, de dedicación (...) Era un juguetón del fútbol, de esos que no los detiene nadie. Nos ha dolido en el alma, a mí personalmente porque lo vi crecer, lo vi jugar y ganar por el mundo", comentó.

En 2019, Jorge Luis Pinto sumó a Freddy Rincón como su asistente técnico en Millonarios, siendo ésta la última vez en la que el 'coloso de Buenaventura' estuvo ligado directamente a un equipo de fútbol. Tal vez por esa razón fue que el entrenador también dijo en su discurso de esta mañana, que el exmediocampista es y será un ejemplo para los más jóvenes, por el profesionalismo con el que siempre vivió el fútbol, sin ahorrarse una gota de sudor en ningún entrenamiento.

“Es un ejemplo de vida para las nuevas generaciones que viven el fútbol, pero no lo sienten como lo sentía Freddy. Me encantaría que vieran un video de cómo se entrenaba él y se entregaba en sus partidos. Qué espectáculo, todos los goles que le hemos visto son enfrentando al arquero a un volante mixto, que llegaba de atrás hacia adelante", concluyó Pinto, mostrando evidente afectación por la pérdida de quien consideraba un hijo que le dio 'el deporte rey'.

Emotivo discurso de Jorge Luis Pinto recordando a Freddy Rincón