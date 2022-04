Críticas a James Rodríguez por su silencio tras la muerte de Freddy Rincón

Colombia está de luto por la muerte de uno de los más grandes deportistas que han dado esta tierra: Freddy Rincón. El exfutbolista de la Selección Colombia, Real Madrid, Corinthians, Santa Fe, América de Cali, entre otros, falleció el pasado miércoles 16 de abril tras sufrir un grave accidente de tránsito el lunes 11, el cual es materia de investigación por parte de las autoridades.

La partida de Rincón a los 55 años impactó a todo el país, pues el ‘Coloso’ de Buenaventura era querido por la mayoría de los colombianos, quienes recuerdan al volante por su goles y asistencias, sobre todo el del Mundial de Italia 90, contra Alemania, que significó el pase de la Tricolor a los octavos de final. Único e histórico.

“La pelota llegó al centro de la cancha. Ella iba en busca de una corona de electrizada pelambre: Valderrama recibió la pelota de espaldas, giró, se desprendió de tres alemanes que le sobraban y la pasó a Rincón, y Rincón a Valderrama, Valderrama a Rincón, tuya y mía, mía y tuya, tocando y tocando, hasta que Rincón pegó unas zancadas de jirafa y quedó solo ante Illgner, el guardameta alemán. Illgner tapaba el arco. Entonces Rincón no pateó la pelota: la acarició. Y ella se deslizó, suavecita, por entre las piernas del arquero, y fue gol”, escribió el fallecido escritor Eduardo Galeano en su libro Fútbol a Sol y Sombra.

Así como Galeano, son varias las personalidades que se han hablado de Rincón como un futbolista único y brillante, que puso en alto el nombre del país y le abrió paso a muchos jugadores que hoy en día gozan de un buen presente en Europa.

De hecho, la muerte del ´Coloso’ no solo sacudió a Colombia, pues desde el Viejo Continente y gran parte de Latinoamérica también llegaron mensajes de solidaridad y apoyo a la familia. En España, Italia y Brasil se hicieron sentir.

Además de los comunicados y mensajes de equipos como Real Madrid, Napoli, Corinthians, Palmeiras, entre otros, también se pronunciaron grandes referentes del deporte como Falcao, Juan Fernando Quintero, Juan Cuadrado, Luis Díaz y David Ospina.

Uno de los referentes de la Selección Colombia que ha ‘brillado’ por su ausencia ante la noticia de la muerte de Freddy Rincón es James Rodríguez, pues el volante del Al-Rayyan ha recibido todo tipo de críticas en redes sociales por su silencio tras la muerte de uno de los ídolos del balompié Nacional.

Si bien no hay razón alguna del silencio del cucuteño, era conocida la difícil relación que llevaban el ‘Coloso’ con el actual ‘10’ de la Tricolor, y es que Rincón fue uno de los críticos más ácidos que tuvo Rodríguez por su rendimiento en los últimos años con el combinado nacional. ¿Debería pronunciarse?...

El silencio de James Rodríguez y otros jugadores de la Selección Colombia actual, sobre Freddy Rincón me lleva a pensar que no merecíamos clasificar.

Presentar su respeto al fallecimiento de un ex jugador de fútbol e histórico en la selección Colombia no le habría quitado nada a James Rodríguez todo lo contrario. Lo cortés no quita lo valiente.