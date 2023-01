¿Llega o no llega? Tulio Gómez y la exorbitante idea para contratar a Hugo Rodallega

La novela de Hugo Rodallega y el América de Cali todavía no ha llegado a su final, pues a pesar del interés del delantero por vestir los colores ‘escarlatas’, todo parece estar muy alejado, teniendo en cuenta las últimas palabras del mayor accionista del equipo caleño, quien dio a conocer una idea descomunal para poder contratar al delantero colombiano.

En medio de una entrevista con el ‘Gato’ Arce, Tulio Gómez, mayor accionista del América de Cali y Hugo Rodallega, aclararon todos los rumores que se han presentado sobre su posible fichaje, dejando claro que la parte económica del club es el gran impedimento para que el delantero llegue al equipo americano.

En primera instancia, el mayor accionista del América de Cali afirmó que la institución sigue en la tarea para poder fichar al delantero y aseguró que necesita ayuda de los hinchas para poder contratar al exjugador del Bahía de Brasil.

“Desde hace seis años queremos traerlo. En el 2022 se presentó la oportunidad y el técnico del momento nos bajó el pulgar, pero bueno. Nunca es tarde. Ahora, tenemos muchos delanteros, pero un jugador de la calidad de Rodallega nunca sobra. Necesitamos vender 30 mil abonos para traerlo”, aseguró Tulio Gómez.

Por su parte, Hugo Rodallega dejó claro que si ha tenido diálogos con otros clubes del fútbol colombiano, pero que no ha definido su futuro por las conversaciones que ha tenido con América de Cali, afirmando que la prioridad para su fichaje la tendrá el cuadro rojo, teniendo en cuenta que es el club del cual es hincha.

“Estoy esperando. He conversado con otros equipos, pero no se ha resuelto nada por el mismo tema que le he dado prioridad a América. Todo depende de Tulio. Él es el que toma la decisión”, finalizó el delantero colombiano, que en la actualidad se encuentra como agente libre y podrá firmar con cualquier club del mundo.

América de Cali prendió motores en el 2023

Mientras los hinchas escarlatas siguen en la ilusión de fichar a Hugo Rodallega, los dirigidos por Alexandre Guimarães comenzaron pretemporada el pasado 2 de enero con miras a lo que será el 2023, dejando ver por medio de las redes sociales las fotografías de los nuevos refuerzos del equipo caleño.

Sin ninguna duda, el hombre que se llevó todas las miradas fue Carlos Darwin Quintero, quien volvió al fútbol colombiano tras 16 años de carrera deportiva en el fútbol del exterior.