Ya le tiene reemplazo: el delantero que América trae "de una" si Adrián Ramos no renueva

Ya se está convirtiendo una novela tóxica la relación entre Hugo Rodallega y América de Cali y eso que sin haber cruzado sus caminos. Desde hace dos años, en cada periodo de transferencias se especula con la posibilidad de que el delantero se ponga la camiseta 'escarlata' debido a que es un sueño que tiene desde niño por ser hincha del equipo.

Sin embargo y pese al deseo del jugador, nunca se ha podido concretar la posibilidad porque en ese momento no tenía contemplado regresar al fútbol colombiano y después recibió mejores propuestas económicas, como la del Bahia de Brasil. Ahora, con 37 años y el final de su carrera a la vuelta de la esquina, 'Rodagol' vería el momento preciso para cumplir su anhelo.

El goleador vallecaucano ya había revelado la semana pasada su intención de jugar con América en el 2023, pero dijo que no había podido entablar diálogos formales porque Tulio Gómez no le contestaba los mensajes de WhatsApp, por lo que veía lejos de darse esa opción.

¿Hugo Rodallega sigue interesando en América?

Un nuevo capítulo de esta novela se escribió este martes, cuando en diálogo con el programa Zona Libre de Humo, el mayor accionista del elenco 'escarlata' dio su versión y reconoció que tiene interés de traer a Rodallega, pero que no es una decisión que depende únicamente de él sino que también lo tiene que consultar con Alexandre Guimaraes.

"Rodallega no está descartado pero tampoco es un hecho. Yo lo quiero traer desde hace rato y tengo que hablar con el cuerpo técnico. El lunes tenemos reunión virtual con el comité", destapó.

En todo caso, para algunos puede sonar innecesaria la incorporación del experimentado delantero ya que el frente de ataque está bien cubierto con Adrián Ramos, Déinner Quiñones, Gianfranco Peña y los recientes fichajes de Carlos Darwin Quintero, Cristian Barrios y Facundo Suárez. No obstante, hay una noticia que le podría abrir la puerta al exSelección Colombia y que no caería muy bien en la hinchada del equipo.

Rodallega, el reemplazo de Ramos en América

El contrato de Adrián Ramos vence el próximo sábado y todavía no hay noticias de su renovación. De acuerdo a Julián Capera, periodista de ESPN, el capitán ya recibió dos ofertas para extender su vínculo pero no ha dado respuesta a ninguna de ellas mientras se encuentra de vacaciones en Alemania. El tiempo se agota y en América ya empiezan a preocuparse.

En caso dado de que el ídolo 'escarlata' decida no renovar, Tulio Gómez ya tiene listo el plan B para ejecutarlo de inmediato: "en un caso hipotético de que Ramos no renueve, traigo a Rodallega de una", dijo.

Por otro lado, el directivo también aseguró que por el momento no es viable la contratación de Andrés Andrade debido a las pretensiones económicas. El 'rifle' es confeso hincha de América de Cali y en reiteradas oportunidades ha manifestado su deseo de volver al equipo con el que debutó como profesional.